TikTok dostává od Trumpa dalších 75 dní na to, aby našel amerického kupce

Americký prezident Donald Trump dal v lednu čínské sociální síti TikTok 75 dní na to, aby našel amerického kupce, jinak mu hrozí ban a zákaz činnosti na americké půdě. Mezi zájemci, o nichž se v následujících týdnech mluvilo, měl být Microsoft, Oracle, zmiňoval se také youtuber MrBeast nebo miliardář Frank McCourt a kanadský byznysmen Kevin O'Leary. Během stanové lhůty, která vypršela tento víkend, se ale sociální síti nepovedlo najít kupce, a tak měla na základě stanoveného termínu skončit. Donald Trump ale vidí v TikToku pod americkým vedením velký potenciál, a tak deadline ne-deadline, TikTok prozatím může pokračovat dál.

Dostal totiž od prezidenta dalších 75 dní k dobru. Trump sám řekl, že prodej TikToku se může stát prostředkem k tomu, aby snížil nedávno zavedená 34% cla na výrobky z Číny. Tímto tak chce Čínu donutit k prodeji sociální sítě, protože to by znamenalo úlevu od takto vysokých cel na mnoha frontách. ByteDance, který TikTok vlastní, se ale k prodeji nestaví moc horlivě. S americkou vládou stále nedošlo k dohodě a podle něj je potřeba dořešit ještě mnoho klíčových detailů. Navíc by taková transakce musela být schválena i podle čínských zákonů. Pokud jde o zájemce, jejich seznam se v poslední době trochu změnil. Stále je tu Oracle a Frank McCourt, nicméně nyní se zmiňuje také Blackstone, Amazon, Applovin a Perplexity. Také se zdá, že se do hry vrací Walmart.