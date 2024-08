Bing je dle Applu tak hrozný, že není částka, která by ho mohla přemluvit opustit Google

Vyhledávač Google je výchozím vyhledávačem ve spoustě produktů a službách. Najdeme ho např. v prohlížeči Microsoft Firefox, přičemž toto postavení tvoří stěžejní část příjmů Mozilly. Výhodné je to také pro společnost Apple, která má Google jako výchozí vyhledávač ve svých produktech v prohlížeči Safari. Do toho se pochopitelně naváží nejeden tržní regulátor, který tvrdí, že jde o monopolní postavení, které poškozuje konkurenci. Je pravděpodobné, že tu budou tlaky na to, aby se Safari v tomto více otevřelo jiným vyhledávačům. Otázkou je, jakou konkurenci mají regulátoři vlastně na mysli. Máme tu sice konkurenční vyhledávače, otázkou je ale jejich kvalita. Její nízká úroveň se např. dost často vytýká asi největšímu "konkurentovi", kterého bychom mohli najít, Bingu od Microsoftu.



Eddy Cue, senior viceprezident v Applu, se totiž nechal slyšet, že Bing by u Applu neměl nikdy šanci, a napovídá tomu i historie mezi oběma firmami. Už v roce 2018 měl Microsoft mít zájem o prodej Bingu společnosti Apple, od té doby měla nabídka padnout minimálně ještě 5krát. Apple ale pokaždé odmítl. Není to tak dávno, co zástupce Applu, John Gianandrea, řekl, že nekvalita Bingu byla zřejmá např. jednoduchým dotazem na zpěvačku Annie Lennox , kde odpověděl špatně. Tím nicméně trochu protiřečí Cuemu, neboť Apple dle jeho slov Bing minimálně alespoň zvažoval a testoval ho. Až tak zavřené dveře tedy neměl.

Cue si ale nyní ještě přisadil. Ten totiž prohlásil, že by Bing nekoupil ani zadarmo a není částka, která by Apple mohla přimět používat Bing na svých zařízeních. Nestačilo by jim dát ani celý Microsoft (a zde připomeňme, že Microsoft má hodnotu 3 bilionů USD, tedy stejně jako Apple a obě společnosti jsou dvěma nejhodnotnějšími firmami na světě). Pro zajímavost, proslýchá se, že Apple dostává od Googlu za tuto výsadu 26 miliard USD. Toto prohlášení Cuea je ale tímto poněkud neopatrné. Pokud Apple prohlásil, že za Google nechce používat žádnou náhradu a ani ji nevidí, proč by vlastně měl Google svůj vyhledávač na zařízeních Apple platit tak vysoké částky?