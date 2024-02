Proč Apple v iPhonech nepoužívá vyhledávač Bing? Má např. potíže s Annie Lennox

Vyhledávač Google má na trhu dominantní pozici, což mu usnadňuje i fakt, že je výchozím vyhledávačem ve většině internetových prohlížečů. Otázkou ale je, proč je oním výchozím vyhledávačem. Je dobře známým faktem, že Google za svou výchozí pozici dost platí, ostatně tyto poplatky jsou většinou příjmů Mozilly a jejího prohlížeče Firefox. Kvůli vyšetřování monopolního chování státem Colorado byl předvolán i John Gianandrea, který je viceprezidentem divize strojového učení a AI ve společnosti Apple. Ten v komunikaci se soudy zmínil důvody, proč Apple nepoužívá Bing, ale Google.

Podle něj v roce 2018 pro Apple zkoušel Microsoft Bing jako výchozí vyhledávač. Řekl, že většinou fungoval dobře, ale občas našel případy, kdy byl Google prostě lepší. A zde se do případu vkrádá známá zpěvačka Annie Lennox, resp. dotaz na kapelu, v níž začínala. Tou není Eurythmics, jak si asi většina lidí myslí, ale skupina The Tourists. Zatímco Google na tuto otázku odpověděl správně, Bing sice ve výsledcích měl také tuto odpověď, ale zvýraznil tu špatnou. Tento nevinný dotaz na zpěvačku se tak stal jednou ze stopek, která zabránila Microsoftu se dostat do iPhonů, a proč Apple nadále používá v Safari vyhledávač Google.

Pochopitelně tento jeden dotaz nebyl jediným důvodem. Gianandrea zmiňuje také to, že Bing se snaží být portálem, který se snaží udržet uživatele uvnitř systému, tedy méně odkazuje ven mimo Bing. Také řekl, že se Applu zdálo, že Microsoft nemá moc ochotu soustavně vyvíjet Bing tak, aby snížil odstup od Googlu. Rovněž vykazoval slabší výkon v lokalizaci výsledků pro jiné trhy a jazyky.