BioWare chystají reboot titulu Anthem a slibují velké změny

Nástup hry Anthem ukázal, kam až dospěl herní průmysl, když si vývojáři mohou dovolit vypustit na trh celkově nehotovou hru, která fanoušky spíše zklame a znudí. Díky distribuci her po Internetu mohou autoři a nakladatelé zkoušet dělat ze zákazníků betatestery a počítat s tím, že když se jim to holt nebude líbit, tak svou hru mohou zkusit předělat či alespoň postupně doplňovat a podporovat po tak dlouho, jak jim to přijde vhodné a výhodné.

Anthem je přitom na trhu už téměř rok a kdyby byly hry stejné jako před deseti lety, prostě by upadl v zapomnění a jelo by se dál. Dnes ovšem frčí Live Service, čili dlouhodobá podpora, kterou herní společnosti neprosazují z čistého altruismu a snahy svůj titul neustále vylepšovat a připravovat hráčům zajímavé akce, ale proto, že aktivní hráči utrácejí další peníze. Právě proto BioWare zkusí ještě jednou a zásadním způsobem oživit svůj Anthem, který dosud moc pozitivních ohlasů nezískal.

Připravuje se tak velký "reboot" této hry, což bylo už oficiálně oznámeno a je možné, že ten přijde právě rok po jejím vypuštění na trh, čili 22. února. Nicméně dle oficiálního vyjádření to spíše nečekejme (viz TweakTown ), i když o plánovaném přepracování této hry víme už řadu měsíců . Hráči se mají setkat se zcela novým systémem vývoje postavy a zisku lootu z padlých nepřátel a také mají získat i motivaci ke hraní, a to dodáním zásadních příběhových prvků a konečných cílů. Jde tak o zcela nové hlavní herní mechaniky, takže Anthem nedostane jen běžnou aktualizaci či expanzi.

BioWare se tak snaží napravit pokažený vývoj své hry. Nyní už vývoj vede Casey Hudson, který má za sebou práci na MDK2, Star Wars KOTOR či trilogii Mass Effect. Hlavní cíl samozřejmě zůstane, takže půjde stále o dlouhodobě podporovanou hru spoléhající vedle příjmů z prodeje také na mikrotransakce. BioWare se ale musí nejdříve naučit, jak se taková hra dělá a toto bude jejich další pokus.

Krom toho toto studio pracuje také na Dragon Age 4, nové hře ze světa Mass Effect a také na další podpoře MMO Star Wars: The Old Republic.

Ceny souvisejících / podobných produktů: