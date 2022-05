Blamáž Koch Media, hra Dolmen slíbenou podporu XeSS tento týden nenabídne

Intel v podstatě nestihl vypustit grafické karty Arc Alchemist na trh během prvního kvartálu, jak slíbil, přičemž to vypadá, že až už jde o mobilní či desktopové modely, zákazníci se dočkají během prvního půlroku přinejlepším slabých A3xx založených na malém čipu ACM-G11. Desktopové karty navíc budou zpočátku nabízeny pouze v Číně, čímž se Intel zřejmě bude snažit jednak omezit poptávku, aby ji mohl stíhat a i pak získat čas na dopracování ovladačů. A že s nimi není vše v pořádku, to nám může napovědět i dnešní zpráva, z níž ale nevyplývá, že by mělo jít o problém samotného Intelu, jako spíše firmy Koch Media, která stojí za hrou Dolmen.

Ještě včera jsme se mohli dozvědět, že hra Dolmen bude první, která bude podporovat technologii XeSS, čili obdobu DLSS od NVIDIE, která má být rovněž založena na upscalingu obrazu do vyššího rozlišení pomocí AI. Slíben byl konkrétně Day One patch, neboli aktualizace vypuštěná společně s nástupem hry na trh, který je stále plánován na 20. května, čili tento pátek.

Je tu ale malý zádrhel, ve skutečnosti se zákazníci ničeho takového nedočkají, i když je otázka, kolik z nich na XeSS ve hře Dolmen vůbec čeká. Autoři totiž náhle otočili a bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení prostě jen sdělili, že "XeSS bude ve hře Dolmen k dispozici od léta", což už je v souladu s tím, co dříve udával Intel.

To může znamenat cokoliv a obvykle se tak označuje 3. kvartál, čili červenec až září, nicméně Intel mluví o začátku léta, takže jde snad už o červenec. Těžko říci, na základě čeho byl proveden tento informační veletoč, který je ovšem pro letošní zoufale pomalé tlačení karet Arc na trh vcelku příznačný, ale v tomto případě to vypadá na vinu autorů hry.

Nicméně vzhledem k tomu, že se karet Alchemist na evropském či obecně na západních trzích jen tak nedočkáme, pak se mezi nenaplněná očekávání zařadí asi i slib, že Intel "spraví" trh s grafickými kartami. O to jej ještě před pár měsíci žádali zákazníci zoufale hledající grafickou kartu za slušné peníze. Nyní to vypadá spíše tak, že až generace Alchemist skutečně dorazí, mohlo by to už jen málokoho skutečně zajímat, neboť cena aktuálních karet už o moc níže klesnout nemůže, respektive může, ale to až spíše v rámci výprodeje těsně před nástupem nových modelů. To lze vidět všelijak, jen ne jako vhodnou příležitost pro nástup grafických karet, které by měly dost práce i s aktuálními Radeony a GeForce.