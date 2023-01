BMW použije blockchain pro zákaznický věrnostní program v Thajsku

Blockchain je součástí mnoha projektů a míří také do tradičních odvětví, jako je trh s automobily. Thajské zastoupení automobilky BMW chce na základě blockchainu postavit nový systém, který má zákazníkům přinést několik nových funkcí. Využití tu najde BNB Chain a ve spolupráci se společností Coinweb se má spousta papírování přenést do digitálních záznamů v blockchainu pro lepší efektivitu i transparentnost.



V první fázi půjde o smart-kontrakty pro zjednodušení některých finančních operací, druhá fáze pak přinese Web3 aplikaci pro zákaznický věrnostní program. Uživatelé mohou sbírat věrnostní body pomocí různých aktivit (zatím ale nevíme jakých), které pak mohou směnit za jiné produkty nebo služby z ekosystému BMW. Zde si osobně umím představit (je to jen má domněnka), že by to mohlo mít spojitost i s předplatnými za příplatkové funkce , které automobilka v posledních letech nabízí.