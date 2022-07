BMW to zkouší s předplatným na funkce auta: 450 Kč/měs. za vyhřívání sedadel

BMW, které nabízelo podporu Apple CarPlay za 80 USD (téměř 2000 Kč) ročně a vůbec se to neujalo. Přesto to zkouší znovu a nyní je nabídka funkcí mnohem bohatší. Zatímco předplatné na streamovací služby nebo software dnes bereme jako něco vcelku normálního, podobná platba za funkce auta se nám obvykle docela příčí. Ostatně v nedávném článku o předplatném za větší natáčení zadních kol v Mercedesu se 97 % z vás k předplatnému v autech vyslovilo negativně. Už v minulosti to zkoušelo, které nabízelo podporu Apple CarPlay za 80 USD (téměř 2000 Kč) ročně a vůbec se to neujalo. Přesto to zkouší znovu a nyní je nabídka funkcí mnohem bohatší.

Přes mobilní aplikaci si můžete některé funkce aktivovat bez omezení, pokud je ve voze instalován HW, který to podporuje. Takto si můžete např. aktivovat Adaptivní M podvozek (na BMW i4 za 11600 Kč). Ten Vám už zůstane. Podobně tak tu jsou např. umělé zvuky IconicSounds Sport za 3900 Kč nebo ono CarPlay za 7900 Kč. Nově se tu ale objevily i funkce za předplatné.

Např. pokročilé jízdní asistenty Driving Assistant Plus můžete mít za 980 Kč měsíčně, 9785 Kč ročně, 15340 Kč na 3 roky nebo za 21820 Kč bez omezení. Asistent dálkových světel vás takto vyjde na 210 / 2120 / 3175 Kč, resp. 4655 Kč trvale. V nabídce dnes máte i vyhřívání volantu za 240 / 2380 / 3970 Kč, resp. 5525 Kč a za vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce je to pak 450 / 4495 / 7140 Kč, resp. 10180 Kč.

Jak vidíme, při vlastnictví auta déle než cca 4 roky se už vyplatí trvalý nákup. Pokud byste to platili měsíčními poplatky, pak váš předplatné dostane do minusu už po necelých dvou letech. Naopak, pokud měníte auta častěji, může být předplatné o trochu výhodnější, ale tam je zase otázkou, zda člověk neprodělá jednoduše na tom, že prodává v podstatě zánovní auto po největším propadu jeho hodnoty, kde se bavíme o stovkách tisíc Kč, takže ušetřené jednotky tisíc Kč nijak zvlášť nepomohou. Větší smysl to dává u operativního leasingu, kde se auta mění často, a takto má člověk větší svobodu v konfiguraci vozu během trvání leasingu. Každopádně dobré je, že BMW dává řidičům na výběr z obou možností.