Bojkot Facebooku zabírá: inzerenti utíkají, Zuckerberg ustupuje

Boj proti tzv. "hate speech" a "fake news" sílí a přidává se k němu spousta sociálních sítí. Facebook byl v tomto trochu laxnější a nedávno např. jeho zaměstnanci protestovali proti tomu, že nechce cenzurovat násilnické projevy prezidenta Donalda Trumpa . Ani ne měsíc poté ale Facebook upravuje svůj postoj. Tentokrát jde totiž o peníze. Nedávno vznikla iniciativa, která cílí na velké sociální sítě, jež podle iniciátorů na svých stránkách nechávají nenávistný obsah, díky čemuž o to více vydělávají. Iniciativa ale přerostla do komerční sféry, a to je už něco, což má pro velké sociální sítě přeci jen větší váhu.