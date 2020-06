Ve Facebooku se bouří proti Zuckerbergovi, nechce totiž cenzurovat Trumpa

Ve Facebooku vypukl rozpor mezi mnohými zaměstnanci a vedením ohledně cenzurování příspěvků Donalda Trumpa. Zatímco sociální síť Twitter nedávno označila jeho příspěvky za zavádějící a v jednom případě dokonce i za propagující násilí , Mark Zuckerberg z Facebooku se nechal slyšet, že jeho sociální síť nic takového zatím nechystá. Vlna nevole se zvedla poté, co Trump napsal útočný příspěvek proti protestujícím, Facebook ho ale odmítl stáhnout. V příspěvku Trump řekl např. to, že jakmile lidé začnou rabovat, tak se také začne střílet.

Zaměstnanci tak spustili menší protest v podobě automatických e-mailových odpovědí, které ostatním říkali, že jsou mimo kancelář a nedostupní, čímž chtěli upozornit na neaktivitu sociální sítě. Zuckerberg situaci hodnotil tím, že by veřejnost měla vědět, jaké prostředky chce vláda použít, i když o tom informuje nenávistným tónem. Podle stanov Facebooku jsou dovoleny diskuze ohledně státního použití síly, nicméně přiznává, že situace vznáší otázku nad tím, zda by i zde neměla být do budoucna jistá hranice.

