Británie chce postavit fúzní reaktor STEP do roku 2040, už ví i kde

Lidstvo si hodně slibuje od fúzních reaktorů, ty se ale stále nedaří vyvinout do takové podoby, že by mohly fungovat jako elektrárny dodávající více energie, než kolik spotřebují na svůj provoz. V podstatě jsme už několik desítek let ve fázi, že za "20-30 let to bude". Velkým projektem je např. fúzní reaktor ITER , který se buduje ve Francii a měl by být snad hotov v roce 2035. Ten by ale neměl být v prvních letech komerční elektrárnou, ale prostředkem pro další studium. Podobnou úlohu by měl mít sférický tokamak(Spherical Tokamak for Energy Production) ve Velké Británii. Ten už se plánuje nějakou dobu a nyní projekt získává o trošku reálnější podobu.