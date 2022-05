Broadcom kupuje VMware za 61 miliard dolarů v akciích a hotovosti

Včera šlo ještě o fámy , i když zdroj byl velice konkrétní, takže není ani moc překvapivé, že Broadcom se skutečně dohodl se společností VMware na jejím převzetí, za což bude vyplaceno v akciích a hotovosti celkem 61 miliard dolarů. Počítá se tu přitom s hodnotou akcií Broadcomu ze závěru včerejšího dne. A mimo to na sebe Broadcom převezme i celkem 8 miliard dluhů společnosti VMware.

Na celém obchodu je zajímavé i to, že VMware se nebude integrovat do Broadcomu, což se ostatně ani neočekávalo. Naopak, divize Broadcom Software Group se stane součástí VMware a jejího portfolia či celé platformy. To naznačuje, že VMware si bude i nadále užívat značné volnosti.

Detaily transakce jsou pak takové, že akcionáři VMware budou mít možnost získat za každou akcii buď 142,50 USD v hotovosti, nebo výměnou 0,252 akcie Broadcomu, který předpokládá, že to bude zhruba půl na půl, čili že tak využije cca 14 procent své tržní kapitalizace (217 mld. USD).

Aktuálně přitom mezi největší akcionáře VMware patří Michael Dell (40,2 %) a investiční skupina Silver Lake (10 %) a obě tyto strany se už zavázaly v následném hlasování investorů firmy podpořit její převzetí firmou Broadcom. Ta už také sehnala od různých bank potřebných 32 miliard dolarů na proplacení cca poloviny akcií VMware.

Akvizice by měla být dokončena během fisk. roku 2023, samozřejmě pokud bude schválena jak akcionáři firmy VMware, tak i regulačními orgány.