Koupí Broadcom firmu VMware za 60 miliard dolarů?

Že je tato zpráva brána vážně, na to ukazuje i reakce akcií firmy VMware, které tento týden prudce vyskočily z cca 95 na 113 dolarů, přičemž aktuální tržní kapitalizace se pohybuje těsně pod 49 miliardami. Společnost Broadcom má přitom za VMware nabízet celkem 60 miliard dolarů čili nějakých 140 dolarů za akcii. To je hodnota, nad níž se před poklesem loni na podzim pohybovaly po většinu předchozích čtyř let, ale aktuálně jde o velice slušnou nabídku.

Server The Register přitom mluví o tom, že akvizice firmy VMware bude ohlášena během příštího dne. A proč právě zítra? Právě ve čtvrtek totiž VMware zveřejní své finanční výsledky za 1. fisk. kvartál roku 2023. Ani jedna z dotčených společností tyto zprávy pochopitelně nekomentovala, ovšem mnozí akcionáři se rozhodli na nic nečekat.

VMware se přitom teprve loni v listopadu plně oddělilo od firmy Dell a její vedení se tehdy těšilo na to, jak svou novou svobodu využije pro nastolení cesty multi-cloudové strategie a bude se moci těšit z větší provozní a finanční flexibility. S tím by tak pod křídly firmy Broadcom mohl být konec, ale my aktuálně ani nevíme, zda k akvizici vůbec má dojít, zda by byla následně schválena regulačními úřady a pochopitelně ani to, co by Broadcom mohl s VMware vůbec zamýšlet.

Ostatně VMware by mohlo zůstat do velké míry nezávislým podnikem, a to možná s ještě větší volností, než jakou mělo pod firmou Dell. Jde přece jen o firmu, která je synonymem pro virtualizaci a spolupracuje s dalšími velkými společnostmi jako HPE, IBM či Lenovo, jež se jednoznačně dají považovat za konkurenty pro Dell. Nejdříve si ale počkáme na to, zda z toho všeho vůbec něco bude.