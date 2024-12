Brýle Apple Vision Pro mají pod 500.000 prodejů, majitelé je moc nechtějí používat

O virtuální realitě se mluví už desetiletí. Stále ale není mainstreamovou technologií, i když se ceny některých headsetů dostaly už na dost atraktivní částky. To není případem brýlí Apple Vision Pro, které s cenovkou 3499 USD (u nás okolo 125-135 tisíc Kč) rozhodně nejsou lidovkou. Ostatně i Apple je prezentoval jako profesionální pracovní náčiní a produkt pro nadšence, kteří chtějí mít technologie zítřka už dnes. Není divu, že se neprodávají nějak skvěle, celkem mělo být prodáno méně než 500 tisíc kusů. To sice není (obzvlášť vzhledem k ceně) úplně málo, ale rozhodně to ani není mnoho, celkem to totiž znamená příjmy ve výši 1,75 mld. USD během letošního roku. Jenže si to uveďme do kontextu, roční příjmy Applu jsou okolo 380-390 mld. USD, takže brýle tvoří jen zhruba 0,4-0,5 % příjmů firmy.





Ostatně se proslýchá, že Apple měl pozastavit kvůli nezájmu jejich výrobu . Pokud se podíváme na mainstreamová řešení, tak např. u Mety se počátkem roku 2023 odhadovalo, že bylo prodáno okolo 20 milionů kusů headsetů, nicméně u mnohem dražšího Quest Pro se odhady rovněž nepohybují v příliš vysokých číslech a obvykle se mluví o desítkách tisíc kusů za čtvrtletí.

Apple ale čelí ještě jednomu problému, který má s Metou a dalšími firmami zabývajícími se VR technologiemi společný. Možná si ještě pamatujete, jak se před dvěma lety objevily zprávy o tom, že Meta nutí své zaměstnance k využívání headsetů , ti v tom ale neviděli moc velký smysl. Tím se dostáváme k všeobecnému problému této technologie, zatím neřeší žádný výrazný praktický problém a podobně jako Meta, tak i Apple nyní čelí tomu, že stávající uživatelé využívají headsety stále méně.

Z prvotního nadšení se stává stále více a více hardware, který leží v koutě. Objevují se totiž informace, že je zákazníci nevyužívají ani zdaleka tak často, jak původně předpokládali, což mají dokazovat i interní data Applu (připomeňme ale, že tento problém se zdaleka netýká jen Applu). Otázkou tak je, co se stane s dalšími generacemi těchto brýlí. Chvíli se mluví o tom, že se nástupce zruší a bude se vyvíjet jen levnější verze, jindy naopak, další zdroje mluví o posunutí z roku 2025 na rok 2026, nyní se dokonce mluví až o roce 2027.