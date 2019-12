Bude nový Xbox a PS5 mít GPU výkonnější než RX 5700 XT?

Bezpečně víme, že konzole Xbox a PlayStation 5 chystané pro příští rok budou opět vybaveny APU od firmy AMD a tato APU budou založena na procesorové architektuře Zen a grafické Navi. A jak tvrdí Jensen Huang , skutečně lze očekávat, že tato APU nebudou mít tak výkonnou grafiku, jakou mají moderní RTX 2000 v těch lepších verzích. To je ostatně logické, když do jejich řad patří i RTX 2080 Ti, karta s oficiální cenou 999 dolarů. Ostatně to je částka, do níž by se vešly i dvě herní konzole, pokud budeme očekávat, že Sony a Microsoft je nabídnou za očekávané ceny (PS4 stála 400 USD a Xbox One 500 USD).

Zůstává ale otázka, jaký výkon, a to především ten grafický, můžeme od nových APU od AMD očekávat. Velice pravděpodobně se bude v PS5 a Xboxu lišit a nemusí platit, že dražší konzole bude mít vyšší výkon. Ostatně PS4 byla zároveň levnější i výkonnější, ale na tom ve světle herních exkluzivit a celkové nabídky dané platformy ani moc nezáleží.

Nyní však lidé Digital Foundry (součást Eurogameru) tvrdí, že dokázali z nezávislého zdroje ověřit informace právě o čipech AMD chystaných pro nové konzole. Někdo z AMD totiž měl použít GitHub pro uložení některých testovacích dat týkajících se chystaných APU, a to jak desktopových a mobilních pro PC, tak jistého čipu zvaného Oberon. Ten by se měl uplatnit v PS5 a také unikly informace o APU pro Xbox. Lze z nich vyvodit následující:

Dle očekávání tu máme po osmi jádrech Zen s SMT, což prostě odpovídá jednomu čipletu nebo jednomu čipu Zeppelin v případě starších procesorů AMD. Navíc i starší konzole mají osm procesorových jader, takže to není překvapivý údaj.

Co se týče integrovaného GPU, to vypadá velice zajímavě právě v případě Xbox, neboť se píše o 56 CU na cca 1700 MHz, zatímco pro PS5 platí 36 CU na cca 2000 MHz. I to je velice slušný pokrok oproti PS4 Pro, kde je sice stejný počet CU, ale jednak ještě starší architektury, která nemá tak vysoký výkon jako Navi a pak jde o takt 911 MHz, čili ani ne poloviční. Ovšem 56 CU i na nižším taktu 1700 MHz je zcela jiná kategorie, však jde o 3584 Stream procesorů a o více než polovinu vyšší výkon ve srovnání s Radeonem RX 5700.

Tomu by víceméně odpovídala i propustnost pamětí GDDR6 na 560 GB/s, zatímco PS5 má udávanou propustnost 448 GB/s (možná však 512 GB/s), která plně odpovídá kartám s Navi 10. Pokud by Microsoft měl využít běžné 256bitové rozhraní, znamenalo by to pro paměti propustnost 17,5 GT/s na pin. Ovšem také může jít třeba o 320bitové rozhraní a pak už by stačily dnes využívané paměti se 14 GT/s na pin.

Můžeme se také zamyslet nad tím, jak velké a složité by APU pro nový Xbox mohlo být. Samotných osm jader Zen 2 má cca 4 miliardy tranzistorů a pro jedno CU Navi pak potřebujeme asi čtvrt miliardy tranzistorů, čili pro 8jádrové APU s 56 CU to je až 18 miliard tranzistorů, a to je třeba počítat ještě s I/O, takže reálně to může být cca 19 miliard tranzistorů na čipu o velikosti téměř 500 mm2, který asi nebude levný. Ale jde o velice hrubé počty, takže si počkejme na potvrzení či vyvrácení výše uvedených specifikací.

