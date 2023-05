Budoucí CEO Electrify America se vydal s EV přes celé USA, nebylo to bez chyb

Electrify America nového šéfa. Bude jím Robert Barrosa, který odpověděl na výzvu ze sociálních sítí, kde ho někdo vyzval k tomu, že by jeho prvním úkolem mělo být projet trasu z LA do sídla společnosti ve Virginii a zpět, a to jen s využitím vlastních nabíječek. Ty jsou totiž známy svou nespolehlivostí (stejně jako u mnohé konkurence), nezřídka vůbec nefungují nebo nabíjejí pomalu, případně je jiný problém. Nedávno to byly např. tři případy elektromobilů, které byly po nabíjení na

Od 1. června bude mít společnostnového šéfa. Bude jím, který odpověděl na výzvu ze sociálních sítí, kde ho někdo vyzval k tomu, že by jeho prvním úkolem mělo být projet trasu z LA do sídla společnosti ve Virginii a zpět, a to jen s využitím vlastních nabíječek. Ty jsou totiž známy svou nespolehlivostí (stejně jako u mnohé konkurence), nezřídka vůbec nefungují nebo nabíjejí pomalu, případně je jiný problém. Nedávno to byly např. tři případy elektromobilů, které byly po nabíjení na těchto nabíječkách znepojízdněné (otázkou stále je, co za to vlastně mohlo). Barrosa se tak 31. března vydal na cestu z Los Angeles a trvalo mu to celý týden, než se dostal ze západu na východ USA (podle Google Maps by mělo jít o cestu s čistým časem jízdy okolo 40 hodin, tedy pro jednoho člověka s rozumný denním nájezdem tak 4-5 dní).

Tato trasa měla téměř 2800 mil (přesněji 2798 mil, 4502 km) a během ní zastavil na 28 stanicích Electrify America s vozem Hyundai Ioniq 5. Ten má dle verze (pohonu kol a velikosti baterie) papírově dojezd od 220 do 303 mil (354 až 488 km) dle americké normy EPA. Vidíme tedy, že Barrosa nabíjel zhruba jen co každých 100 mil (160 km). Nabíjel totiž většinou do 80 %, kdy je nabíjení nejrychlejší (nabíjecí výkon u vyšších procent dále klesá a většině lithiových akumulátorů to ani nesvědčí). Většina nabíjení probíhala bezproblémově a na mnoha z nich se vůz nabíjel zhruba okolo 220 kW, dosaženým maximem bylo 234 kW.

Byly zde ale i problémy. Našel i nabíječku, která vůbec nefungovala, u další bylo vidět, že aplikace spadla a systém nabíječky na OS Windows nespolupracovat, takže bylo potřeba zavolat na podporu, aby jí restartovali. Pak už s nabíjením nebyl problém. Zmínil také to, že plánuje vybavit více nabíječek zastřešením, které se ukázalo být problémem. Samotnému nabíjení to nijak nevadí, připojovat nabíječku je možné i v dešti, ale člověk z pobíhání v kapkách deště jistě nebude nadšený. Objevil se také problém, kdy se na jedné nabíječce nedostal výkon přes 90 kW. Připomeňme, že Electrify America hovoří o 97% spolehlivosti, nicméně podle ChargePointu je to jen 73,9 %, přičemž mnohá konkurence je ještě horší. Na druhou stranu je tu Tesla, která se chlubí 99,96% spolehlivostí svých nabíječek. Tohle by ale chtělo ověřit nezávislými zdroji.