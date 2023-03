Tři EV znepojízdněné na nabíječkách Electrify America, jeden možná trvale

Electrify America, za níž stojí automobilka Volkswagen, možná bude muset řešit problém. Zhruba před čtvrt rokem, 27. listopadu 2022, prolétla světem zpráva, že se na ní nabíjel elektrický pickup Ford F-150 Lightning, ozvala se rána a vůz se stal nepojízdným. Tehdy vyvstávala otázka, zda udělala chybu nabíječka, nebo je něco v nepořádku s elektrickými vozy Fordu (připomeňme, že nyní svolává dalších 18 vozů kvůli chybě při výrobě akumulátoru, která je tatáž, jež způsobila nedávný požár v továrně a

Společnost, za níž stojí automobilka Volkswagen, možná bude muset řešit problém. Zhruba před čtvrt rokem, 27. listopadu 2022, prolétla světem zpráva, že se na ní nabíjel elektrický pickup Ford F-150 Lightning, ozvala se rána a vůz se stal nepojízdným. Tehdy vyvstávala otázka, zda udělala chybu nabíječka, nebo je něco v nepořádku s elektrickými vozy Fordu (připomeňme, že nyní svolává dalších 18 vozů kvůli chybě při výrobě akumulátoru, která je tatáž, jež způsobila nedávný požár v továrně a zastavení výroby vozu ). Jak se ale ukázalo, nebyl to jediný případ. Nabíječky takto odstavily i Chevrolet Bolt EV (22. ledna 2023) a elektrický pickup Rivian R1T (29. ledna 2023).

Co se tedy stalo? Elektromobily mají také pojistky, které zabraňují tomu, aby do elektrického systému šlo příliš velké množství proudu. A právě to se stalo i zde. Při nabíjení Fordu došlo k situaci, kdy při rychlonabíjení vozu vyhodila pojistka, ochránila akumulátor, jenže vůz pak s přerušeným elektrickým obvodem nebyl schopen pohybu. Ochranné mechanismy tedy zafungovaly tak, jak měly. Ford pak v servisu vyměnil pojistku a také jeden bateriový modul. Majitel za opravu nemusel nic platit, ačkoli v podmínkách se záruční opravy nevztahují na chyby způsobené třetí stranou (nezodpovězenou otázkou je, kde je vlastně chyba). Poněvadž šlo o ojedinělý případ, Ford to vzal na své triko.

Než se dostaneme k druhému případu s Chevroletem, pojďme nejprve na ten třetí s Rivianem. Ten byl velmi podobný tomu s Fordem, pojistka správně ochránila elektrický systém vozu, ale pochopitelně pak vůz nebyl schopen další jízdy a musel do servisu. Za tři týdny dostal majitel opravený vůz a dokonce mu vyměnili i poškozený nárazník. Ani zde Rivian sice oficiálně neuznává záruku při chybách způsobených třetí stranou, ale uživatel nemusel nic platit.



Větší záhada panuje kolem druhého případu s Chevroletem Bolt EV. Pojišťovna tento případ považuje za totální škodu, neboť servis řekl, že musí být vyměněna celá baterie. Vůz má zatím pojišťovací společnost, takže se nedostal k inženýrům pro další prozkoumání toho, co se vlastně stalo.

Každopádně to neznamená, že nabíjení na nabíječkách Electrify America je nějak vysoce rizikové. Jen za rok 2022 na nich proběhlo 6 milionů nabíjení, tyto tři případy tak znamenají 0,00005 % nabíjení, kdy se stal tento problém (pokud nejsou i další, o kterých nevíme). Připomeňme, že zatímco v Evropě už konkurenční Tesla uvolnila některé své Superchargery elektromobilům jiných značek, v USA se to děje teprve v těchto týdnech (jde o zhruba 10 % z nich). Budou raději Američané nabíjet u Tesly než u Electrify America? To se teprve uvidí.

Je však faktem, že síť Superchargerů Tesly patří k nejspolehlivějším nabíjecím sítím v USA. Ve studii J.D. Power z roku 2022 dostala Tesla 739 bodů z 1000, zatímco ChargePoint získal 644 bodů, Electrify America 614 a EVgo jen 573 bodů. Další statistika ukázala, že v Kalifornii mělo problém s nabíjením 27,5 % veřejných nabíječek (bez Superchargerů Tesly, které v té době nepočítala za veřejné a které mají v dalších statistikách problémy spíše v nižších jednotkových řádech).