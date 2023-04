CALB představuje nové L(M)FP a NCM akumulátory s 200 a 300 Wh/kg

Máme zde dalšího výrobce, který přišel s evolucí svých lithiových akumulátorů. Rozhodně tak nemůžeme mluvit o "dalších revolučních" akumulátorech, ale jen o dílčím vylepšení těch stávajících. Novinky od čínské společnosti CALB mají "U" strukturu, která pomáhá vylepšit některé vlastnosti akumulátorů, jako je především 50 % redukce odporu a 70% zkrácení cest v rámci článku. Na velikost článků to nemělo nějak zásadní vliv, zde se ušetřila jen 3 %.



NCM máme počítat s energetickou hustotou 300 Wh/kg, což většinu dnešních běžných článků NCM s cca 240-270 Wh/kg překonává o zhruba 10-25 %. Na druhou stranu CALB zdaleka není jedinou firmou, které se povedlo dosáhnout u NCM oné Tyto akumulátory budou k dispozici ve dvou dnes typických směsích, které se u lithiových článků používají. V případěmáme počítat s energetickou hustotou, což většinu dnešních běžných článků NCM s cca 240-270 Wh/kg překonává o zhruba 10-25 %. Na druhou stranu CALB zdaleka není jedinou firmou, které se povedlo dosáhnout u NCM oné hranice 300 Wh/kg . Co by to mohlo znamenat v praxi? 100kWh akumulátor by s těmito články mohl být o cca 37 kg lehčí než v případě NCM s 270 Wh/kg, proti NCM s 240 Wh/kg by byl rozdíl dokonce 84 kg. V článcích by tam totiž bylo nově 333 kg proti původním 370, resp. 417 kg. Poněvadž by článků pro stejné množství energie bylo méně, dalo by se předpokládat i menší "balení" samotného celého akumulátoru (battery packu), takže by mohly být úspora ještě o nějaké to kilo větší.

Asi ještě více zajímavý je ale druhý typ. Akumulátory LFP (a jejich novější varianty LMFP) by se totiž měly stát cestou pro lidovější elektromobilitu. Mají pro toto určení mnoho výhod (ale i nevýhody v jiných oblastech). Je to nižší cena, vyšší životnost, vyšší odolnost vůči požáru i absence mnoha kontroverzních materiálů, jako jsou nikl nebo kobalt.

Bohužel jejich energetická hustota je docela nízká a obvykle se pohybuje někde kolem 160-170 Wh/kg. Právě proto jsou obvykle používány u základních (a levnějších) verzí elektromobilů a důvodem, proč by právě ony mohly být cestou k levnějším elektromobilům (ostatně Tesla je už používá u verzí Standard Range a totéž chce letos učinit Ford). LMFP sice do LFP přináší mangan z NCM, na druhou stranu se nám tu zvyšuje hustota na 200 Wh/kg. Pokud si tak představíme nějaký základní elektromobil, řekněme s cca 55kWh akumulátorem (a papírovým dojezdem cca 350-400 km), tak při dnešní hustotě 165 Wh/kg by měl v článcích 333 kg, s LFMP od CALBu by v nich měl 275 kg, což je 58kg úspora.

Dále se hovoří o tom, že by akumulátory měly zvládnout 6C nabíjení, tedy plné nabití za zhruba 10 minut. Nicméně další údaje nejsou známé, tedy např. ani to, kdy by měla být zahájena jejich velkosériová výroba, a kdy by se mohly objevit v prvních autech. Dá se předpokládat, že se nejprve podívají do čínských elektromobilů.