Gotion spustil sériovou výrobu Li-Ion NMC s hustotou 302 Wh/kg

přes 300 Wh/kg (např. solid-state články v Guoxuan High-Tech (Gotion).

Mnohým se to sice nezdá, ale vývoj akumulátorů běží na plné obrátky a následující roky vypadají, že přinesou poměrně razantní navýšení energetické hustoty moderních akumulátorů. Ohlášeno bylo už několik projektů, které slibují přinést energetické hustoty i hodně(např. solid-state články v elektromobilu NIO ET7 mají mít 360 Wh/kg už příští rok, přičemž NIO jako 9. největší výrobce elektromobilů na světě patří rozhodně k těm věrohodnějším). Prozatím se ale pohybujeme zpravidla někde kolem 240-270 Wh/kg, a to už poměrně dlouhou dobu. Nyní je čekání i u konce a hranice 300 Wh/kg byla ve velkosériové výrobě prolomena. Tentokrát totiž nemluvíme o vzorku v laboratoři, prototypu nebo testovacím vzorku, ale o velkosériově vyráběném akumulátoru. Má ho na svědomí čínská firma

V tomto případě jde o ternární lithiový akumulátor, tedy Li-Ion NMC. To znamená, že je o akumulátor tvořený niklem, manganem a kobaltem (mimo jiných), přičemž jak už je poslední dobou obvyklé, v zájmu o vyšší hustoty byl navýšen podíl niklu. Jaký přesný poměr tu máme (NMC811 nebo více?) a jaká jsou další vylepšení, to nevíme. Gotion, který spolupracuje např. s automobilkou Volkswagen, nicméně zveřejnil čísla, která nás zajímají asi nejvíce. Energetická hustota na úrovni článků činí 302 Wh/kg, což je o nějakých 15 % více (obecně cca 10-25 %), než je u NMC a NCA běžné. To také znamená, že při stejné hmotnosti článků lze dosáhnout o cca 15 % větší dojezd (tj. u dnešních EV o cca 60-100 km více), nebo při stejném dojezdu mít nižší hmotnost akumulátorů (cca 50-80 kg dolů).



Na úrovni akumulátorů by měla být dosažena hustota okolo 200 Wh/kg a je možné, že právě tyto akumulátory má nový elektromobil GAC Aion LX Plus . U něj se hovoří o hustotě 205 Wh/kg na úrovni akumulátoru a dojezdu 1008 km. Zde je ale nutné podotknout, že jde o data podle nereálné normy NEDC, kterou Evropa už opouští. V praxi tak lze očekávat spíše 800-850 km za dobrých podmínek a běžně spíše kolem 700 km.

