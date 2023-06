Caltech úspěšně otestoval bezdrátový přenos energie z vesmíru na zemský povrch

Bezdrátové přenášení energie na velkou vzdálenost není novým nápadem. Loni to na zemském povrchu vyzkoušela laboratoř NRL na vzdálenost 1 km, Čína chce mít vesmírnou solární elektrárnu v roce 2028 , projekty plánuje i Velká Británie.(Kalifornský technologický institut) už něco takového vyzkoušel i v praxi. 3. ledna letošního roku si nechal do vesmíru vynést satelit společností SpaceX na její misi Transporter-6. Projekt se jmenuje(SSPP) a zde šlo o první misi(SSPD-1). Tato mise se skládala z několika menších experimentů. Jedním z nich byl právě(Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment) pro bezdrátový přenos energie.