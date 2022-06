Čína chce postavit vesmírnou solární elektrárnu, projekt uspíšila na rok 2028

vesmírných solárních elektráren se rozhodně nesetkáváme poprvé. V literatuře se objevily už před mnoha desítkami let, přemýšlely o tom nejrůznější státy a např. nedávno jsme si povídali o projektu NRL, kde zkoušeli

S nápademse rozhodně nesetkáváme poprvé. V literatuře se objevily už před mnoha desítkami let, přemýšlely o tom nejrůznější státy a např. nedávno jsme si povídali o projektu NRL, kde zkoušeli bezdrátově přenést 1,6 kW na 1 km . To má do praktické vesmírné aplikace samozřejmě ještě hodně daleko, nicméně např. taková Velká Británie by chtěla mít vesmírný projekt dostupný v roce 2035. Ten by pomocí mikrovln posílal energii získanou ve vesmíru na zemský povrch. Čína to plánovala na rok 2030 a nyní ho uspíšila o dva roky na 2028. Celý projekt má celkem 4 fáze, které se zásadně liší v mnoha vlastnostech.

Pro rok 2028 by to měl být testovací satelit ve výšce zhruba 400 km na zemí a předpokládá se přenos jen 10 kW. Už o 2 roky později by to měl být satelit na geostacionární dráze ve vzdálenosti necelých 36 tisíc km. V roce 2035 se už plánuje 10MW přenos pro některé vojenské, ale i civilní uživatele. Rok 2050 má dle plánu přinést výkon 2 GW, což je zhruba výkon celého Temelína.