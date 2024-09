CATL dodává nové Li-Ion akumulátory Tectrans s životností na 15 let a 175 Wh/kg

Elektrifikace nákladní a autobusové dopravy pomalu probíhá, a aby to mělo větší smysl než dnes, představuje společnost CATL nové lithiové akumulátor Tectrans. Ty jsou určené především pro elektrické autobusy a jsou podobné již existujícím akumulátorům pro nákladní vozy. Společnost novým akumulátorům natolik věří, že na ně dává záruku 10 let a pro ujetí 600 tisíc mil (téměř 1 milion km), přičemž po této době by měly být na více než 85 % původní kapacity. To se ale bavíme o záruce, samotná životnost by měla být ještě mnohem delší a mluví se o 15 letech a ujetí zhruba milionu mil (1,6 mil. km). Připomeňme, že např. v Ostravě se městské autobusy odstavují obvykle po 0,7-1,1 mil. km (a cca 12-15 letech), kdy se buď prodají na dojetí dál, nebo se sešrotují. V tomto případě jde ale o moderní vozový park, který zdaleka není v takové míře realitou v jiných městech.



Baterie Tectrans Bus Edition dosahuje energetické hustoty 175 Wh/kg, což se dnes může zdát být poměrně nízké číslo, jde ale podle všeho o hodnotu celého akumulátoru, nikoli článků v něm (ty musí mít tedy hodnotu hustoty o dost vyšší). V rámci elektrických autobusů by mělo jít o nejvyšší hodnotu na světě. CATL také garantuje nulový pokles kapacity během prvních 1000 nabíjecích cyklů. Existovat mají ve dvou variantách, přičemž ta, která podporuje ještě rychlejší nabíjení, zvládne nabití na 60 % za 12 minut. Tyto nové akumulátory navíc nejsou hudbou budoucnosti, CATL už je začal dodávat výrobcům elektrobusů.