NIO chce, aby autoprůmysl přešel na 15letou záruku Li-Ion akumulátorů při 85 %

Lithiové akumulátory v dnešních elektromobilech by už ve většině případů měly mít dostatečně vysokou životnost, aby ve většině nasazení přežily samotné auto (což ale neznamená, že se tak vždy i stane). Platí to především pro ty vozy, které mají dlouhý dojezd, tedy je těžké je "ucyklovat" příliš vysokým počtem ujetých kilometrů a tedy i vysokým počtem nabíjecích cyklů, stále je tu ale otázka samotného věku. Liší se ale i chemická složení a LFP je v životnosti lepší než NMC a to je obvykle lepší než třeba NCA nebo jiné mixy. Každopádně i tak jsme tu měli, máme a bude mít vozy, které budou v průběhu životnosti přece jen vyžadovat nákladnou výměnu baterie (zpravidla vozidla taxislužeb a jiné s výrazně nadprůměrnými nájezdy). William Li, zakladatel čínské elektromobilky NIO, si nicméně myslí, že dnešní záruky na akumulátory neodpovídají tomu, kde by měly být.



Např. v Číně je standardem záruka na pouhých 120 tisíc km a 8 let, přičemž toto ještě platí jen na dosažení 70 % původní kapacity (u nás je standard spíše 160 tisíc km a na 70 nebo 80 % dle výrobce). Problémem dle Liho je to, že se letos začne rozrůstat počet elektromobilů, které vypadnou ze zákonné záruky. Půjde sice jen o menší část z 19,4 milionu elektrických vozů, které zde byly dosud zaregistrovány s 8letou zárukou, počet vozů se ale bude postupně rozrůstat (tedy za 8 let takových vozů bude už oněch více než 19 milionů). Li říká, že uživatelé pak čelí riziku toho, že budou muset platit nákladnou výměnu akumulátoru.

Poněvadž Čína je elektromobilová velmoc a je zde zhruba 60 % všech elektromobilů na světě, bude také jako jedna z prvních čelit tomuto problému ve větší míře. Na China EV 100 Forum tak Li prezentoval ideu toho, že by si společnosti měly nastavit cíl mnohem vyšší, a to životnost na 15 let tak, aby i po této době měly stále alespoň 85 % původní kapacity. Podle něj je to technicky možné, jde především o to stanovit si takový cíl, aby bylo k čemu směřovat. Zde ještě připomeňme, že NIO před pár dny zahájilo projekt spolupráce se společnosti CATL na vývoji baterií s delší životností než dnes.

15 let při 85 % je stále ještě dobře použitelný elektromobil, který nevyžaduje výměnu baterie, přitom v mnoha zemích je 15 let věk, kdy auta mizí ze silnic. Někdy je to prodej do dalších států, někdy vrakoviště (u nás je průměr, kdy jde auto na sešrotování, okolo 21 let).