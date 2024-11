CATL přináší nové Li-Ion baterie Tectrans, jedna vydrží 15 let, jiná dosahuje 220 Wh/kg

CATL nové lithiové akumulátorové baterie Tectrans pro těžkou nákladní dopravu, případně autobusy. Ty budou k dispozici v celkem čtyřech různých variantách pro různá použití. Bude zde varianta pro vysokou odolnost určená zejména do důlních vozidel a podobných nasazení, dále pro rychlé nabíjení, vysokou životnost a za čtvrté pro vysoký dojezd. září letošního roku představila společnostnové lithiové akumulátorové bateriepro těžkou nákladní dopravu, případně autobusy. Ty budou k dispozici v celkem čtyřech různých variantách pro různá použití. Bude zde varianta pro vysokou odolnost určená zejména do důlních vozidel a podobných nasazení, dále pro rychlé nabíjení, vysokou životnost a za čtvrté pro vysoký dojezd.

Varianta pro vysokou odolnost je optimalizována na nepřetržitý provoz 24/7 (vůz tedy jezdí, případně se nabíjí, teoreticky i bez nutnosti externího nabíjení v některých dolech s vhodnými podmínkami). Výrobce se zde soustředil na minimalizaci rizika při poškození baterie. Je také vodotěsná a splňuje certifikaci IP68, vydržet má přes 500 tisíc km.

Další variantou je ta pro vysokou rychlost nabíjení. Podporováno je zde nabíjení 4C (dosahované jen v omezeném rozsahu), nicméně za 15 minut se má dle výrobce nabít 70 % a nikoli 100 % (4C by napovídalo nabití za 1/4 hodiny, jenže takový výkon není dosahován po celou dobu nabíjení). Akumulátor může mít max. 600 kWh pro cca 500km dojezd a slíbena je životnost na 1,2 milionu km.



Verze pro dlouhou životnost by měla mít 15letou životnost a vydržet na ujetí až 3 milionů km. Ideální je tak pro případy, kdy je často nabíjená na středně dlouhých a dlouhých trasách. Maximální dojezd této varianty by měl být okolo 500 km. V případě elektrického nákladního vozu by během 8 let a nájezdu 200 tisíc km ročně měla ušetřit na provozních nákladech milion čínských juanů (3,3 mil. Kč).

No a nakonec tu máme variantu pro dlouhý dojezd. Ta už se dostává na 1000 kWh, což by mělo stačit na ujetí cca 800 km. V tomto případě má akumulátor energetickou hustotu 220 Wh/kg, což je podle CATLu o třetinu více, než je běžné (zde je nutné připomenout, že jde o hustotu na úrovni celého akumulátoru, ne tedy jen článků v něm).