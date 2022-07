Celsius Network zkrachoval, Chapter 11 pro další kryptoměnový projekt

Celsius Network. Ta je další, která zažádala o ochranu před věřiteli, tedy vyhlásila bankrot podle kapitoly 11 (Chapter 11). Připomeňme, že bankrot nedávno vyhlásila i společnost Three Arrows Capital (3AC), ta dle kapitoly 15, přičemž v důsledku jejích problémů vyhlásila bankrot dle kapitoly 11 také společnost

Nepřipravenost na volatilitu kryptoměn stojí za krachem už několika kryptoměnových projektů v posledních týdnech. Nejeden z nich pozastavil možnost výběru prostředků, což obvykle naznačuje finanční problémy, a už před nějakou dobou jsme toto mohli spatřit u kryptoměnové půjčovny. Ta je další, která zažádala o ochranu před věřiteli, tedy vyhlásila bankrot podle kapitoly 11 (Chapter 11). Připomeňme, že bankrot nedávno vyhlásila i společnost Three Arrows Capital (3AC), ta dle kapitoly 15, přičemž v důsledku jejích problémů vyhlásila bankrot dle kapitoly 11 také společnost Voyger Digital . Celsius je nyní další na řadě.

Podle dokumentu z 13. července, kde společnost zažádala o ochranu, je firma v minusu téměř 1,2 mld. USD. Její závazky činí 5,5 mld. USD, přičemž 4,72 mld. USD jsou vklady uživatelů. Sama o sobě má nyní aktiva v hodnotě 4,31 mld. USD (170 mil. USD v hotovosti, 1,75 mld. v kryptoměnách, 720 mil. USD v záležitostech spojených s těžbou kryptoměn,...). Je nicméně možné, že minus je ještě větší, neboť podezření vzbuzuje hodnota tokenů CEL. Společnost v nich má údajně 600 mil. USD, přičemž tržní kapitalizace je jen cca 340 mil. USD.

Firma tvrdí, že bude schopna v budoucnu generovat příjmy a např. v roce 2023 vytěžit 15000 BTC, což by při dnešních cenách bylo cca 320 mil. USD. Otázkou ale je, kolik by byly náklady na HW a elektřinu, tedy zda by vůbec bylo výsledkem nějaké kladné číslo. Další otázkou je, zda se vůbec věřitelé (především tedy uživatelé platformy) dočkají svých prostředků zpět, a pokud ano, jak velké části.