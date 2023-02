Cena lithia spadla už pod 400 tisíc juanů za tunu, hrozí ale výpadek dodávek

Velkou otázkou pro budoucnost je cena, resp. materiálů, které lithium obsahují. Uhličitan litný nebo hydroxid litný jsou důležitou součástí pro výrobu Li-Ion akumulátorů, které najdeme v telefonech, noteboocích, různé mobilní elektronice, ale také elektromobilech. A právě jejich rozmach stojí za tím, že je těchto materiálů docela nedostatek a cena v posledních letech dramaticky vzrostla. Např. ještě v polovině roku 2021 byla cena tuny uhličitanu litného pod 100 tisíci čínských juanů (320 tisíc Kč), což bylo dokonce méně než třeba v roce 2017, kdy byla cena o polovinu vyšší. Jenže v listopadu 2022 už se vyšplhala na 600 tisíc juanů (1,93 mil. Kč) a mnoho lidí se obávalo, že ceny akumulátorů do všech možných zařízení bude výrazně stoupat. Od té doby ale hodnota naopak klesá, čemuž částečně dopomohlo i to, že obrovské zásoby tohoto materiálu našla Indie . Jen 2 týdny zpátky byla cena 470 tisíc juanů, dnes už je pod 400 tisíci. 99,5% uhličitan litný (pro baterie) je nyní za zhruba 383-393 tisíc, což je o více než třetinu nižší cena než před čtvrt rokem.

ilustrační foto, autor pozadí: Zhangzhugang, CC BY-SA 4.0 , přes Wikimedia Commons (ořez, konverze do ČB, přidáno logo)

Rychlý pokles by se ale mohl trochu zpomalit. V Čínském I-čchunu, který bývá označován za lithiové hlavní město Asie, se totiž rozběhlo vyšetřování povolení pro těžbu. Objevila se zde místa, která těžila bez povolení nebo po jeho expiraci. Problém je i s provozem na zdejších silnicích, který negativně ovlivňují vozidla těžebních společností. Na jeden měsíc tak byla zakázána těžba, což ovlivní něco přes 10 % celosvětové produkce. Zda se to nějak podepíše na ceně, to teprve uvidíme, jsou zde ale mírné náznaky zpomalení poklesu. Připomeňme, že naposled mělo lithium dnešní cenu před rokem, vrátilo se na hodnoty z února 2022. Také ještě poznamenejme, že čínské firmy začínají s produkcí akumulátorů Na-Ion, které místo lithia využívají sodík