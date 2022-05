Centrifuga firmy SpinLaunch vystřelila projektil s kamerou rychlostí 1600 km/h

SpinLaunch už svou centrifugu zvanou Suborbital Accelerator provozuje řadu měsíců, ovšem nyní poprvé vystřelila projektil vybavený kamerou, díky čemuž tu máme dosud neviděný úhel pohledu. Jde tu přitom jen o provoz prototypu, který by měl být později nahrazen mnohem větší centrifugou schopnou vystřelovat až 200kg náklad do výšky mnoha desítek kilometrů nad zemí. To pochopitelně nestačí k dosažení oběžné dráhy, nicméně v takové výšce už bude zapotřebí jen relativně slabý pohon, který překoná především působení gravitace v prostředí velice řídké atmosféry.





Od podzimu minulého roku provedla společnost SpinLaunch v Novém Mexiku už osm testů a teprve poslední vypuštěný projektil vybavila kamerou, která nám názorně ukáže, do jaké výšky byl rychlostí kolem 1600 km/h vyslán. Kamera přitom musela přežít velice vysoké přetížení, které může v centrifuze Suborbital Accelerator dosáhnout až deseti tisíc G.

Projektil je z pochopitelných důvodu podobný dělostřelecké munici, jen je poněkud delší, a to cca tři metry a využívá stabilizační křidélka. Takže bychom jej mohli přirovnat možná k minometnému granátu. Jak ukazuje video, elektronika včetně kamery dokázala přežít extrémní přetížení, ostatně to byla zkouška právě i samotné kamery.

SpinLaunch je tak stále na cestě k postavení velkého L100 Orbital Mass Acceleratoru, který bude asi třikrát větší než prototyp s označením A-33. Projektily o zmíněné hmotnosti 200 kg pak nebude vypouštět rychlostí jen 1600 km/h, ale až 8000 km/h.

O takové zařízení už letos v dubnu projevila zájem i NASA, která zadala firmě SpinLaunch úkol, aby provedla pokus se suborbitálním vypuštěním speciálně navržené testovací výbavy. Tento pokus by měl proběhnout ještě letos a další si pak NASA chystá na dobu, kdy už má být k dispozici L100.

Zatím ale není známo ani to, kde bude L100 postaven, jen že to bude někde na pobřeží ve Spojených státech. Podívat se tak zatím můžeme pouze na renderovaný snímek této centrifugy. Stavba L100 by měla začít v dohledné době vzhledem k tomu, že v roce 2025 už má být zařízení provozuschopné a připravené pro komerční využití.