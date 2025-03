Ceny GPU na trhu: přestřelují MSRP více karty Nvidie nebo AMD?

Čipová krize, zdá se, v grafických kartách pokračuje dál. Nvidia upřednostňuje trh s grafickými akcelerátory, na nichž má vyšší marže než u běžných grafických karet, což se projevuje na jejich nedostatku. A nedostatek, jak je známo, vede v případě vyššího zájmu ke zvýšení cen. Zatímco tak u grafických karet výrobci uvádějí doporučenou koncovou cenu, tzv. MSRP, ve výsledku je většina karet mnohem dražších. Důvodů k tomu je několik. Mnozí to přičítají nenažranosti Nvidie, faktem nicméně je i to, že MSRP se týká jen základních modelů. Výrobci ale nenabízí jen jeden jediný model dané řady GPU, ale mají i pokročilejší modely s lepším chlazením, přetaktováním a podobně, což logicky vede k vyšší ceně i za normálních podmínek. Na to se ale mnohdy zapomíná.

Konkurenční AMD nyní přišlo s Radeon řady RX 9070, jichž bylo na trh dodáno podstatně větší množství, nicméně i tady je problém s dostupností . Vypadá to, že se tyto karty povedly, zájem je veliký a jen se po nich zaprášilo. Nedostupnost tak dostihla i AMD. A stejně jako u Nvidie, i zde nemůžeme počítat s MSRP u všech modelů, neboť jsou zde i ty pokročilejší. A nyní je otázkou, zda si ceny přisazuje samotné AMD, výrobci karet nebo prodejci. Nebo možná všichni tři najednou. Na to ale odpověď najdeme docela těžko. Podívejme se tedy na to, jaká je reálná situace v obchodech.

Provedl jsem tedy průzkum u třech velkých amerických prodejců, Newegg, Micro Center a BestBuy. Skladem není jedna jediná karta z řady Radeonů RX 9000 a GeForce RTX 5000. Potvrdí se všeobecné domněnky o tom, že Nvidia nastřeluje nereálné ceny MSRP a skutečné ceny jsou mnohem vyšší než u AMD, které MSRP drží?

GPU MSRP Průměrná cena v obchodech Rozdíl cen Zastoupení karet za MSRP AMD Radeon RX 9070 549 USD 632 USD +15 % 32 % AMD Radeon RX 9070 XT 599 USD 730 USD +22 % 24 % Nvidia GeForce RTX 5070 549 USD 632 USD +15 % 34 % Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 749 USD 900 USD +20 % 20 % Nvidia GeForce RTX 5080 999 USD 1376 USD +38 % 10 % Nvidia GeForce RTX 5090 1999 USD 2584 USD +29 % 12 % Intel Arc B580 249 USD 308 USD +24 % 18 %

Jak vidíme, ve střední třídě (řady RX 9070 a RTX 5070) žádný zásadní rozdíl nenajdeme a domněnky kolující internetem se ukazují jako nepravdivé, nebo alespoň v praxi se neprojevující. Rozdíly cen v obchodem proti MSRP jsou u obou výrobců mezi 15-22 % (paradoxně je to AMD, které je na tom o trošku hůře, ale ten rozdíl je opravdu minimální). Pokud jde o karty nabízené za MSRP, ani zde není žádný rozdíl a pro řadu Radeon RX 9070 je ve váženém průměru 28 % karet nabízených za MSRP a úplně stejných 28 % platí i pro řadu GeForce RTX 5070, v neváženém průměru je na tom o trochu lépe naopak AMD, ale opět je to minimální rozdíl. Jak vidíme, střední třída je na tom v případě průměrných cen nad MSRP i zastoupení karet za MSRP u obou výrobců totožně bez zásadnějšího rozdílu. Skladem nejsou ale ani jedny, za ceny standardní ani ty vyšší.

Když k tomu přidáme Intel Arc B580, tak průměrná cena přesahuje MSRP o 24 %, což je ještě o něco více než u Nvidie a AMD, nicméně základní model Intelu je vždy za onu MSRP (všechny modely jiných společností jsou dražší). Počet karet za MSRP je pak 18 %.

Kde je to už pro Nvidii opravdu horší, jsou high-endové karty GeForce RTX 5080 a RTX 5090. Zejména RTX 5080 je v průměru výrazně dražší, a to o 38 %, přitom modelů za MSRP je jen 10 %. U RTX 5090 je to trochu lepší, ale také dost špatné. Průměrná cena přesahuje MSRP o 29 % a modelů za doporučenou koncovou cenu základních modelů je 12 %.