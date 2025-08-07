Aktuality  |  Články  |  Recenze
CEO Intelu, Lip-Bu Tan, čelí tlaku kvůli možným vazbám na Čínu a případu Cadence

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
CEO Intelu, Lip-Bu Tan, čelí tlaku kvůli možným vazbám na Čínu a případu Cadence
Společnost Intel je v poslední době objektem především negativních zpráv. Další z nich se týká jejího nového CEO, kterým je Lip-Bu Tan. Objevila se totiž obava o jeho vazby na Čínu.
S Intelem to v posledních letech jde dost z kopce a nový CEO Lip-Bu Tan měl zatím jen málo času udělat takové změny, které by se mohly projevit. Z těch výraznější bylo další propouštění, to se ale na výsledcích firmy projeví až později. Nyní je ale jeho osoba sama terčem obav. Americký senátor Tom Cotton totiž zaslal dopis představenstvu společnosti Intel, kde upozorňuje na to, že Tan může být problémem pro americkou bezpečnost. I když se narodil v Malajsii a vyrůstal v Singapuru, je potomkem čínské rodiny a v Číně hodně investoval přes svou společnost Walden. Měl rozhodovací pravomoci ve 40 čínských firmách a menšinové podíly v 600 dalších, přičemž některé z nich byly spojovány s čínskou armádou a vládou. Tyto podíly odprodal, nicméně obavy zůstaly.
 
Ty přidává i jeho bývalé šéfování ve firmě Cadence Design Systems. To je svým výsledkem jeho velkým úspěchem, cena akcií za jeho působení stoupla o 3200 %, nicméně firma zažila také velký skandál s tím, že nelegálně prodávala do Číny návrhy elektronických nástrojů a duševní vlastnictví týkající se polovodičů čínské vojenské univerzitě (National University of Defense Technology - NUDT), a to i přes různé přidružené entity. Firma uznala svou vinu a rozhodla se zaplatit pokuty ve výši 140 mil. USD. 
 
Cotton tak nyní upozorňuje na to, že Tan je pro zemi bezpečnostním rizikem. Poněvadž je Intel součástí programu Secure Enclave (ten se týká např. čipů pro obranné a vojenské účely) a dostává státní dotace, jsou Tanovy možné vazby na Čínu minimálně něčím, co by se mělo důkladně prošetřit. Tak uvidíme, co z toho nakonec vznikne. Nejde totiž o nic, o čem by se při jeho volbě jako nového CEO nevědělo. Bude ale Intel nakonec natolik pod tlakem, že půjde hledat dalšího CEO? Co myslíte?
 
Aktualizace 7.8.2025 16:30: Americký prezident Donald Trump už vyzval Tana k okamžité rezignaci. Akcie Intelu zatím spadly o další 3 %. 
 

