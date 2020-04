CEO kryptoměny XRP Ripple žaluje YouTube, nezabránil podvodným scamům

Mazání závadných příspěvků ze sociálních sítí je velkým tématem poslední doby. Na jedné straně tu máme svobodu slova, na druhé pak boj proti dezinformacím a podvodům. A právě za lajdácký přístup v boji proti podvodům půjde server YouTube před soud. Žalobu na něj podali představitelé kryptoměny XRP Ripple. CEO společnosti stojící za kryptoměnou XRP, Brad Garlinghouse, si v žalobě stěžoval, že se na YouTube objevila spousta podvodných videí, která se snažila vypadat velmi věrohodně a tvářit se tak, jakoby šlo o videa představitelů kryptoměny, přičemž platforma proti nim jinak nezakročila. Šlo totiž o podvody, které měly za úkol vylákat z lidí peníze. Ti se pak pochopitelně obraceli na skutečné zástupce, kteří ale s podvody neměli nic společného.



Obvykle šlo o vkládání příspěvků na hacknutých účtech známých youtuberů , které měly větší počty sledujících. Podstatou žaloby je to, že YouTube tyto kanály nezrušil, i když byly nahlášeny jako podvodné. V jednom případě měl takový kanál dokonce známku ověření pravosti, takže pro sledující vypadal o to méně podvodně. Celkově představitelé kryptoměny XRP Ripple zaslali do YouTube přes 350 nahlášení podvodů a scamů. A když to nejde po dobrém, rozhodli se na to jít přes soudy.