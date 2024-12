Character.AI nadhazovala chlapci možnost vraždy svých rodičů, ti aplikaci žalují

Umělá inteligence je sice mocným nástrojem, ale bohužel ne vždy funguje tak, jak bychom si přáli. Stále se občas vyskytnou situace, za které si jejich provozovatelé vyslouží kritiku a někdy i žalobu. Je to necelý měsíc, co Google Gemini čelil problému, kdy uživateli řekl, jak je nedůležitý, a že by se měl zabít. Další případ se týká aplikace, za kterou stojí bývalí inženýři Googlu, Noam Shazeer a Daniel De Freitas. Tato AI vytváří fiktivní postavy, se kterými si je možné si povídat, ne vždy to jde ale tak, jak by to jít mělo.