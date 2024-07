ChatGPT pro macOS pohromou pro bezpečnost, aplikace ukládala data v plaintextu

ChatGPT pro operační systém macOS, která byla

Když Apple představil svou Apple Intelligence , hodně se soustředil na to, aby zdůraznil bezpečnost a soukromí svého řešení, což se mu úplně až tak nepovedlo. Vymezování se proti konkurenci, která zpracovává data na cloudu, a pak představit vlastní cloudové řešení, to působilo přinejmenším zvláštně, i když se snažil upozornit na [ne moc dobře prokazatelné] rozdíly. Apple si to ale slízl především za provázání systému s ChatGPT od OpenAI, což se probíralo jako velké bezpečnostní riziko. Firma se to snažila řešit alespoň tím, že každou interakci s ChatGPT musí uživatel explicitně povolit. Jenže jak se ukazuje, obavy z nízké bezpečnosti systémů OpenAI byly opravdu na místě, i když v rámci něčeho trochu jiného. Jde o aplikacipro operační systém macOS, která byla představena před několika dny . Ta totiž obsahuje doslova školácké bezpečnostní chyby.

Operační systém macOS má mechanismy, jak udržet privátní data uživatelů pod kontrolou, a pokud chce aplikace k takovým datům přistupovat, musí mít explicitní povolení uživatele. Aplikace ChatGPT to ale s daty uživatelů brala opravdu na hodně lehkou váhu. Ta totiž byla jednak ukládána v nechráněné oblasti (nebyla tedy v žádném sandboxu pro data aplikací třetích stran), jednak to bylo v plaintextu, tedy ve formě bezproblémově čitelného textového souboru nechráněného žádným šifrováním. Na problém přišel Pedro José, technologický nadšenec, a na problém upozornil. OpenAI naštěstí chybu opravilo a konverzace s chatbotem ChatGPT přes tuto aplikaci se nyní ukládají do chráněné oblasti, kde jsou šifrována. I tak ale podobný problém znovu nahlodává už tak mizernou důvěru v OpenAI a její schopnost ochránit soukromí uživatelů.