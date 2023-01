Chrysler ukázal digitální cockpit pro autonomní auta budoucnosti

Automobilový svět se výrazně mění a tradiční americká automobilka Chrysler už také zaznamenala, že se něco děje. Je však nutno říci, že až na pár hybridních modelů je docela pozadu a na loňském CES 2022 teprve představila Airflow Concept, což je předzvěst budoucího elektrického auta v době, kdy už skoro všichni svá elektrická auta i vyrábí a ne jen plánují. Navíc, první čistě elektrické auto Chrysleru se má objevit až v roce 2025. Na druhou stranu, firma chce mít kompletně elektrické portfolio velmi rychle poté, a to už v roce 2028. Na CES 2023 se sice neobjeví přímo další iterace konceptu Airflow, nicméně máme tu alespoň koncept digitálního cockpitu Chrysler Synthesis, který kombinuje několik technologií koncernu Stellantis, do kterého Chrysler patří.





Vyznává myšlenku Harmony in Motion a kombinuje technologie STLA Brain, STLA Smart Cockpit a STLA Auto Drive. Vidíme tak obrovský 37,2" displej tvořící přístrojový štít i obrazovku infotainmentu podobně, jak to představila i společnost LG . Nechybí systémy umělé inteligence a digitální asistent, který zajistí biometrické ověření uživatele i synchronizaci dat mezi autem a dalšími zařízení, a to ať mobilními nebo IoT. Umět tak má synchronizovat kalendář, na základě toho pomoci naplánovat trasu, vybrat parkování, zobrazit možnosti nabíjení, zajistit přístup k e-commerce službám a zařízením IoT doma. Nezodpovězenou otázkou je, jak moc se firmě podaří zajistit kybernetickou bezpečnost. Právě Chysler, resp. Jeep, měl před pár lety ve svých autech velmi vážné bezpečnostní chyby . Samozřejmostí jsou automatické instalace aktualizací a zábavní funkce pro případ autonomního řízení.

V tomto případě se počítá se 3. úrovní autonomního řízení, která je patrně tou nejnebezpečnější. Není to ani ryba ani rak. Už je to více než jen jízdní asistent a dovoluje samostatné řízení, ale ještě to zdaleka neumí autonomní řízení vždy a všude. Chrysler se snaží myslet i na ekologii, a tak tu máme veganskou kůži, plasty jsou recyklované např. z odpadů z moře.