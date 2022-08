Čína kvůli horkům trpí na nedostatky elektřiny, omezuje nabíjení EV

Velká horka a sucha umí být problémem po celém světě. V Evropě začínáme mít v těchto dnes problémy se splavností řek, Čínu sužují obrovská vedra, která vedou ke zvýšenému užívání klimatizací. To s sebou nese zvýšené energetické nároky na elektrickou síť, která je v některých provinciích napájená z nemalé části vodními elektrárnami. Problémy mají např. města a oblasti Čchung-čching, Če-ťiang nebo Chu-pej a právě ne úplně malé zastoupení vodních elektráren se ukazuje jako problém. Horka zvyšují potřebu klimatizací a odběr elektrické energie, současně však negativně ovlivňují množství vody a schopnosti vodních elektráren dodávat dostatek elektrické energie. V tomto případě by si asi o něco lépe vedly solární elektrárny, kde je tento vztah spíše opačný (v době, kdy je potřeba klimatizací nejvyšší, mají také vysoké výkony - pokud ta teplota není opravdu extrémně vysoká, což už jejich efektivitu může také omezovat).



ilustrační obrázek, Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, CC0 , přes Wikimedia Commons

Čínský provozovatel elektrické sítě se tak rozhodl, že spotřebu trochu omezí. Ve špičce od 15 do 22 hodin tak omezuje přísun elektrické energie nabíječkám elektromobilů, které se pak musí nabíjet o několik jednotek minut déle. Současně se snaží lákat uživatele na noční nabíjení, aby přes den neměli takovou potřebu dobíjet, což může znamenat kupóny na až 50% slevu. Ve výše zmíněných oblastech je 350 tisíc nabíječek a pohybuje se zde 800 tisíc elektromobilů. Pokud by lidé nabíjeli jen ve špičce, mohlo by to dle provozovatele znamenat zvýšenou zátěž až o 2 GW (pro představu, nejznámější vodní elektrárna Tři soutěsky má max. výkon 22,5 GW, v Chup-peji pak mají elektrárny instalovaný výkon lehce přes 70 GW, omezením se získají nejspíš nějaké menší desetinky GW). Při rovnoměrném zatížení by ale takovému množství vozů mělo stačit jen cca 250 MW.

Pro představu, v Číně je zhruba 310 milionů vozů, z toho 10,1 milionů NEV (vodíkové, elektrické či plug-in vozy). Čistě elektrických aut je tu 8,1 milionu, což tvoří cca 81 % NEV a asi 2,6% zastoupení ve vozovém parku. Abychom si to ale uvedli pořádně do kontextu, tak nesmíme zapomenout na to, že Čína ročně spotřebuje na klimatizování 450 TWh energie. 8,1 milionu elektrických aut může ročně znamenat tak okolo 20 TWh. Odběr klimatizací je tak asi 20krát větší než spotřeba elektromobilů (navíc je více koncentrovaný do období roku, v rámci dne bude koncentrace u obou asi podobná). Celá Čína dnes spotřebuje cca 8300 TWh elektřiny ročně, 100% osobní elektromobilita by mohla odhadem mířit někam k 900-1000 TWh ročně, tedy na dvojnásobek dnešního stavu klimatizací a asi desetinu spotřeby celé Číny.