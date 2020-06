Čína má první moduly DDR4 vzniklé kompletně na jejím území

O snaze Číny vymanit se ze závislosti na cizích výrobcích pamětí RAM víme už řadu let, čili ještě od doby, kdy neexistovaly sankce namířené proti firmě Huawei a vztahy mezi USA a Čínou celkově se daly považovat za ještě dobré. Dá se říci, že snaha Číny o výrobu svých vlastních pamětí typu DRAM vycházela spíše z toho, jak vypadá jejich trh. Tomu totiž zcela dominuje trojice společností Samsung, SK Hynix a Micron, čili dvou jihokorejských a jedné americké. Ty v poslední řadě let odklidily svou konkurenci do pozadí, společně ovládají 94,2 % trhu a čelí podezření z kartelové dohody, která měla i dle čínských protimonopolních úřadů přinést zdražování pamětí po roce 2016.