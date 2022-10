Čína úspěšně vyzkoušela T-Flight, vlastní verzi vlaku podobného Hyperloopu

Hyperloopu, vlaků jezdících ve vakuových tunelech vysokou rychlostí, před 10 lety. Nešlo sice o přelomovou myšlenku, nad kterou by do té doby nikdo nepřemýšlel, jeho "nakopnutí" ale odstartovalo vážněji míněný vývoj této technologie. Ta se ale ani po letech stále nedočkala praktické realizace a máme tu akorát několik menších testů a mnohem větší množství projektů, které jsou jen na papíře (a s největší pravděpodobností tam i zůstanou). Jedním z nedávno prezentovaných myšlenek je např.

Elon Musk prezentoval svou myšlenku, vlaků jezdících ve vakuových tunelech vysokou rychlostí, před 10 lety. Nešlo sice o přelomovou myšlenku, nad kterou by do té doby nikdo nepřemýšlel, jeho "nakopnutí" ale odstartovalo vážněji míněný vývoj této technologie. Ta se ale ani po letech stále nedočkala praktické realizace a máme tu akorát několik menších testů a mnohem větší množství projektů, které jsou jen na papíře (a s největší pravděpodobností tam i zůstanou). Jedním z nedávno prezentovaných myšlenek je např. kanadský TransPod . O poznání větší "tah na bránu" mají Číňani, kteří už vyzkoušeli svůj vlak využívající magnetickou levitaci na uzavřené 2km testovací trati v Datongu v provincii Šan-si.

Během testu dosáhli rychlosti 130 km/h, což je docela solidní výsledek na tak krátké vzdálenosti, byť je na hony vzdálený tomu, kolik by měly jezdit finální verze vlaků. Nyní ve třech etapách započne výstavba mnohem většího 60 km dlouhého testovacího úseku. Počítá se s tím, že finální varianty by měly jezdit rychlostí až 1000 km/h. Na projektu spolupracuje North University of China a Third Research Institute of China Aerospace Science and Industry Corp.