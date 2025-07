Čína zlepšuje ovladače, Moore Threads MTT S4000 už dosahuje výkonu RTX 4060

Ovladače mohou výrazně ovlivnit výkony hardwaru, o čemž se hodně přesvědčil např. Intel, jehož první generace karet Arc dosahovaly úplně jiných výkonů na začátku ve srovnání s tím, co tentýž hardware dosahoval o pár let později s vyladěnými ovladači. Podobně tak tím trpí čínští výrobci karet. Měli jsme tu testy různých karet, např. mainstreamová karta Moore Threads MTT S80 se 4096 MUSA jádry a 16 GB GDDR6 paměti před dvěma lety nedosáhla ani na 50 % výkonu stařičké GeForce GTX 1050 Ti, někdy nedorovnala ani GT 1030, a to se měla přibližovat k RTX 4060.

Existuje ale výpočetní karta Moore Threads MTT S4000, která má dokonce 8192 MUSA jader, přičemž slibuje 25 TFLOPS v FP32 (pro srovnání, RTX 4060 Ti má 22,1 TFLOPS, RTX 4070 pak 29,2 TFLOPS) a 48 GB VRAM, celková spotřeba činí 450 W. To je hodně vzhledem k očekávanému výkonu, ale někde se začít musí. Stejný čip by měla mít i připravovaná spotřebitelská grafická karta MTT S90.

A právě karta S4000 prošla kratším testem, jehož výsledky ukazují, jaký zhruba výkon bychom mohli čekat i od běžné spotřebitelské MTT S90. Ta bude mít velmi pravděpodobně menší grafickou paměť než výpočet karta, její kapacitu ale neznáme. Pokud to ale bude oněch 16 GB VRAM, které má i o třídu nižší model S80, patrně to výkony ve hrách a benchmarcích nijak zásadně nezmění (16 GB paměti nebude v této třídě žádným výrazným omezením pro výkon a nedá se čekat, že by 48GB VRAM testované karty přineslo nějaký výkon navíc).

Vzhledem k hrubému výkonu někde mezi RTX 4060 Ti a RTX 4070 jsou dosažené výsledky pro čínský čip poměrně dobré, uvážíme-li, jak tristní byly v minulosti. Připomeňme, že RTX 4060 Ti má nad RTX 4060 navrch asi o 30-35 %, RTX 4070 pak asi o 75 %, takže s daným hrubým výkonem 25 TFLOPS by se dal očekávat výkon cca 50 % nad úroveň RTX 4060. Jinak řečeno, dá se očekávat 150 % výkonu RTX 4060 pro MTT S90 dle papírových specifikací. Výsledkem pro čínský čip je 108 %, což na první pohled vypadá hrozně, ale už se alespoň pohybujeme v podobných třídách stejných generací a ne kartách nižších tříd tří generací zpět.

Pokud totiž vezmeme slabší S80, kde se dle papírových specifikací dalo očekávat asi 90-95 % výkonu RTX 4060, tak tam jsme se dva roky zpět obvykle dočkali nějakých 7-10 %. Tedy ještě před dvěma lety tyto karty nabízely zhruba 1/10 očekávaného výkonu, dnes to jsou téměř 3/4. To je obrovský skok. Otázkou samozřejmě je, jak dobře/špatně fungují v dalších hrách než jen těch pár testovaných (a to je ještě polovina testů 3DMark, na který se optimalizuje nejprve).