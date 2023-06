Čínské GPU MTT S80 se nezlepšuje: 4096 jader a stále jen 50 % výkonu GTX 1050 Ti

Před zhruba 4 měsíci se objevil test grafického čipuod čínského. Tato karta by čistě teoreticky měla mít velmi solidní výkon někde na v rámci nižšího až středního mainstreamu. Má 4096 MUSA jader, čímž překonává jak základní RTX 3060 (3584 jader), tak i RTX 4060 (3072 jader). Její takt 1,8 GHz sice není na dnešní poměry nějak extrémně vysoký, stále jde ale o vyšší hodnotu, než byl Boost výše zmíněné RTX 3060 (tam šlo o 1,777 GHz). Bohužel už minulý test ukázal, že MTT S80 na RTX 3060 nedosahuje. On dokonce nedosahuje ani na GTX 1060. Oproti té měl jen necelých 40 % výkonu a šlo tak o kartu, která je ještě o čtvrtinu pomalejší než GeForce GT 1030. A to je vzhledem k hrubému výkonu (14,4 TFLOPS!) velká ostuda. Jen pro zajímavost, výkonnější GT 1030 má hrubý výkon 1,13 TFLOPS, což není ani desetina. Brzdou by neměly být ani paměti. Má totiž nadprůměrných 16 GB GDDR6 paměti, a to dokonce na 256bitové sběrnici. Při 14Gbps čipech to dělá propustnost 448 GB/s. Jenže ani to nepomohlo.