Čínská mise by mohla získat vzorky z Marsu o dva roky dříve než NASA a ESA

Jak dobře víme, Mars Sample Return bude velice složitá mise, která by měla dle dnešních představ začít (když nepočítáme Perseverance) v roce 2027, přičemž vzorky by se pak mohly dostat na Zemi o šest let později. Čili dle informace z titulku chce Čína docílit toho, aby z Marsu dopravila své vzorky už v roce 2031. A je třeba říci, že prostor k tomu má, i když co se týče průzkumu Marsu je Čína zatím stále pozadu za NASA i ESA, i když má za sebou jeden velký úspěch.

Co tedy Čínská vesmírná agentury plánuje? Jedná se o zatím jen návrh mise Tianwen-3, čili jde o další misi v řadě po první Tianwen-1 , která úspěšně na Mars dopravila čínský rover a Čína se tím stala teprve druhou zemí světa, jíž se taková věc podařila. Rover i příslušnou sondu, která se v rámci mise Tianwen-1 usídlila na oběžné dráze Marsu, navrhl Sun Se-čou a ten nyní při příležitosti oslav 120. výročí univerzity v Nankingu navrhl právě misi Tianwen-3, která by mohla startovat v roce 2028 a dopravit vzorky již v roce 2031.

NASA přitom nedávno navrhla, aby byla mise Mars Sample Return rozdělena , čili aby byly využity dvě rakety (nehledě na podpůrný satelit ERO), díky čemuž mají být vyšší šance na úspěch, ale celý tento podnik se také prodlouží. To ostatně ukazuje obrázek nahoře.

Čínský návrh počítá rovněž se dvěma starty raket z rodiny Dlouhý pochod (neupřesněno), ovšem ty by stačily na vše potřebné. Jedna by tak nesla přistávací modul se čtyřnohým robotem, který by posloužil pro sběr blízkých vzorků a rovněž by tu byla raketa pro odeslání vzorků na orbitu Marsu. Tam by je tak vyzvedla sonda dopravená druhou raketou, jež by se pak vydala zpět na Zemi.

Koncept je to velice jednoduchý a úsporný, přičemž je zřejmé, že by se Čína musela spokojit prostě s těmi vzorky, které dokáže sebrat na místě přistání modulů. Dle autora konceptu se tu mohou využít zkušenosti z mise Chang’e-5, která zajistila vzorky z Měsíce a samozřejmě pak i z mise Tianwen-1.

Tianwen-3 už údajně získala podporu v nejvyšších patrech čínské vlády a skutečně si není těžké představit, proč tomu tak je. Proč jde ale o Tianwen-3 a ne 2? Tianwen-2 je totiž už plánovaná mise, která má za cíl dopravit vzorek z asteroidu.