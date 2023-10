Čínské GPU Gitstar JH920 slibuje výkon GT 1030 i podporu AMD FSR při 30W spotřebě

S čínskými grafickými kartami to prozatím není moc dobré. Máme tu např. Moore Threads, nicméně např. jeho MTT S80 ani přes hrubý výkon zhruba na úrovni RTX 3060 nedosahuje ani poloviny výkonu GTX 1050 Ti . Otázkou je, jak na tom bude GPU s názvem. Jde o Mini-ITX kartu s rozměry 173,29×126,35×41,89 mm, která má čip s velmi nízkým taktem 1,2 GHz. Ten by dle výrobce měl dosahovat hrubého výkonu 1,2 TFLOPS, což je lehce nad úrovní stařičké GeForce GT 1030 (ta má 1,13 TFLOPS). Uvážíme-li, že GT 1030 má o něco vyšší takty (1,47 GHz v Boostu), dá se předpokládat, že čínská karta by mohla mít 512 jader.