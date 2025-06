Čínské SDC představilo šílený 720Hz monitor OLED

Na trhu s herními monitory máme spoustu různých typů monitorů, které míří do jiných sfér. Jsou zde rychlé monitory s vysokým rozlišením, ale i menší monitory s nízkým rozlišením, ale o to vyšší frekvencí, které jsou určené např. pro eSports, kde je rychlost důležitější než rozlišení. Čínská společnost Super Display Company (SDC) nicméně představila svůj nový monitor Flash 540-Meta, který přináší rekordně vysokou frekvenci, zatímco v rozlišení jde střední cestou.

Má totiž 2560×1440 pixelů na 26,5" panelu OLED od LG.Display, přičemž jde o tandemový displej (RGB Tandem). Jeho obnovovací frekvence může být 540 až dokonce 720 Hz, což je opravdu extrémně vysoké číslo a přichází na řadu otázka, zda je to vůbec v praxi nějak využitelný parametr. Frekvencí výrazněji přes 500 Hz jsme dosud dosahovali především s displeji Rapid TN (např. nedávno představený MSI 242R X60N ). Odezva je pak 0,03 ms.

Monitor je 10bitový a splňuje certifikaci DisplayHDR True Black 500. Jeho maximální jas je 1500 nitů špičkově, celoplošně v SDR pak 335 nitů, pokrývá 99,5 % barevného prostoru DCI-P3. Pokud jde o porty, najdeme tu HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4 (a tady se vkrádá otázka, za jakých podmínek je vlastně schopen těch 720 Hz protlačit přes dostupná rozhraní). Výrobce zde udává i životnost na 30 tisíc hodin. Pokud by byl v provozu 8 hodin denně, znamenalo by to něco málo přes 10 let. Cena by se údajně měla pohybovat okolo 20-25 tisíc v kurzovém přepočtu v Číně. K nám se asi nedostane, ale jak bývá zvykem, tuto cenu bychom si museli navýšit minimálně o polovinu, ne-li dvakrát.