Čínský startup Tailan New Energy má údajně solid-state baterii s hustotou 720 Wh/kg

Nastupující elektromobilita si žádá lepší verze akumulátorů, je potřeba dále snižovat cenu, především zvyšovat energetickou hustotu (tedy snižovat hmotnost a objem), zlepšovat bezpečnost a stále by neškodilo zapracovat i na životnosti, i když ta u moderních směsí už není výraznějším problémem. Obvykle jde o evoluční kroky, nicméně čínská společnost Tailan New Energy oznámila, že má akumulátor, který je mnohem dále než dnešní standard. Jeho hodnoty jsou totiž jak z jiné planety. Zatímco dnes se konečně nejlepší komerčně dostupné akumulátory motají kolem hustoty 300 Wh/kg (NIO rozjíždí dodávky vozů s 360 Wh/kg ), tento čínský startup tvrdí, že je rovnou na dvojnásobku této hodnoty (takže na cca 3násobku dnešního standardu Li-Ion NMC a 4-5násobku Li-Ion LFP nebo Na-Ion). Říká totiž, že jeho solid-state akumulátory dosahují extrémně vysoké hustoty 720 Wh/kg, což je hodnota, které se věří jen velmi, velmi těžko.

Zde připomeňme, že zhruba před rokem jsme tu z Číny měli vědecký článek o prototypu akumulátoru s rekordní hustotou 711 Wh/kg , který neměl zrovna dobrou životnost. Vědecký článek je jedna z prvních fází výzkumu, roky a roky před komerčním nasazením. A nyní že bychom tu už měli články, které jsou na tom ještě lépe a které jsou připraveny být nasazeny v brzké době v autech? Ačkoli víme, že pro vládní nasazení se už dnes pohybujeme i okolo hranice 400 Wh/kh, tohle zní až příliš dobře.

Podle firmy je zde použit pevný elektrolyt na oxidové bázi, katoda je založena především na manganu, anoda pak především na kovovém lithiu s extrémně tenkou tloušťkou. Nové články by se měly vyrábět s kapacitou 120 Ah.

Pokud je výše zmíněné pravdou, takových 100 kWh článků v autě by mělo hmotnost pouhých 139 kg, což je proti dnešnímu stavu tak o 250-350 kg méně. Ve výsledku by úspora byla ještě větší, neboť samotný akumulátor (jeho obal) by mohl být menší, což by ušetřilo další desítky kilogramů a vůz by mohl vážit podobně jako ten se spalovacím motorem. Místo cca 550-700kg akumulátoru by auto mohlo mít možná v celém akumulátoru tak 200-300 kg. Navíc navýšení dojezdu díky zvýšenému množství energie např. na 150 kWh by v takovém případě přihodilo jen nějakých 70 kg navíc v článcích a s větším obalem by to mohl být ve výsledku tak metrák. Nákladní vůz s 1MWh baterií by měl v článcích jen cca 1,4 tuny, což je zhruba hmotnost naftového motoru. Jenže, kde je zakopaný pes?