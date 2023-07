Solid-state akumulátory přichází: 150kWh baterka NIO váží jen 575 kg

Li-Ion je u mnoha typů problém s jejich odolností vůči požáru. Zatímco Li-Ion LFP s tím až takový problém nemá, je to něco, co je třeba řešit např. u Li-Ion NCA nebo NCM. Právě tyto směsi ale tvoří značnou část baterií do elektromobilů, zejména těch evropských a japonských. Jedním z řešení by mohl být pevný elektrolyt (typ solid-state) zejména pro ternární NCA/NCM baterie, který by měl problém hořlavosti odstraňovat. A právě něco takového se nyní dostává na trh. Ačkoli třeba Toyota před několika lety tvrdila, že solid-state akumulátory tu nebudou do konce tohoto desetiletí, nakonec s nimi Je mnoho různých typů akumulátorů a v případěje u mnoha typů problém s jejich odolností vůči požáru. Zatímco Li-Ion LFP s tím až takový problém nemá, je to něco, co je třeba řešit např. u Li-Ion NCA nebo NCM. Právě tyto směsi ale tvoří značnou část baterií do elektromobilů, zejména těch evropských a japonských. Jedním z řešení by mohl být pevný elektrolyt (typ solid-state) zejména pro ternární NCA/NCM baterie, který by měl problém hořlavosti odstraňovat. A právě něco takového se nyní dostává na trh. Ačkoli třeba Toyota před několika lety tvrdila, že solid-state akumulátory tu nebudou do konce tohoto desetiletí, nakonec s nimi počítá pro rok 2027 a NIO je uvádí nyní v červenci 2023 na trh. Abychom ale byli přesnější, jde o semi-solid-state, tedy spíše takový mezičlánek. Údaje o těchto akumulátorech se nyní objevily v manuálu k novým vozům NIO, a tak se teď můžeme podívat, jaké mají vlastnosti.

150kWh akumulátor ale není o polovinu těžší, jak by se dalo předpokládat. Naopak, dosahuje sice o polovinu většího dojezdu, je ale těžší jen o 20 kg.

Už víme, že samotné články by měly mít hustotu okolo 360 Wh/kg , což je výrazně nadprůměrná hodnota. Pro srovnání, sodíkové Na-Ion jsou obvykle 110-160 Wh/kg, Li-Ion LFP jsou okolo 160-175 Wh/kg, LMFP se pohybují někde kolem 195-240 Wh/kg a většina Li-Ion NCA/NCM je někde okolo hodnot 240-300 Wh/kg. Zajímavé je, že 100kWh akumulátory v elektromobilech NIO váží 555 kg, čímž na úrovni akumulátoru (tedy nejen článku, ale i obalu, elektroniky a chlazení) dosahují hustoty lehce přes 180 Wh/kg. Nový 150kWh akumulátor ale není o polovinu těžší, jak by se dalo předpokládat. Naopak, dosahuje sice o polovinu většího dojezdu, je ale těžší jen o 20 kg.



70 kWh

75 kWh

100 kWh (CATL)

100 kWh (CALB)

150 kWh (WeLion)

Typ

ternární

hybridní ternární+LFP

ternární ternární ternární solid-state Napětí

3,65 V

3,73/3,22 V

3,73 V

3,74 V

3,31 V

Kapacita článku

100 Ah

237/192 Ah

276 Ah

137 Ah

110 Ah

Energetická hustota článku - - - - 360 Wh/kg Napětí akumulátoru

350 V

386 V

358 V

358 V

337 V

Kapacita akumulátoru

200 Ah

195 Ah

280 Ah

280 Ah

446 Ah

Rozměry akumulátoru

2062×1539×185,6 mm

2062×1539×183,1 mm 2062×1539×185,6 mm Počet článků

192

118

96

192

384

Hmotnost akumulátoru

525 kg

535 kg

555 kg

555 kg

575 kg

Energetická hustota akumulátoru

133,3 Wh/kg

140,7 Wh/kg

180,6 Wh/kg

180,6 Wh/kg

261,4 Wh/kg

S hmotností 575 kg to sice není nic lehkého, ale je potřeba si uvědomit, že tolik dnes váží obvykle akumulátory se zhruba 100 kWh. To také znamená, že energetická hustota akumulátoru je přes 261 Wh/kg. Jinak řečeno, energii, kterou ostatní dosáhnou na jednotku hmotnosti jen v samotném článku, má NIO (resp. WeLion, který je jeho výrobcem) na jednotku hmotnosti celého akumulátoru.

Pokud by se stejná technologie aplikovala na menší 70kWh akumulátor, mohli bychom předpokládat hmotnost pod 300 kg. Všimněte si však, že NIO má všechny akumulátory v podstatě stejně velké a 70kWh verze je podobně tak těžká jako 100kWh varianta. Je to i díky tomu, že NIO umožňuje výměnu akumulátoru ve svých stanicích, ty tak musí mít standardizované rozměry napříč všemi modely automobilky. Proč je ale 70kWh varianta dnes tak těžká, to je záhadou (dalo by se totiž v článcích předpokládat tak o 100-120 kg méně).