Čínský test ADAS systémů v 36 autech: navzdory absenci LiDARu s přehledem vyhrála Tesla

Testy ADAS systémů nejsou jednoduché, nicméně co nejlepší podmínky pro ně se pokusili sestavit v Číně. Neprovedli podobně tak zpackaný test jako nedávno Dawn Project, kde testovali jedno jediné auto (Teslu), tedy bez jakéhokoli srovnání s ostatním, a to v podmínkách, kdy už ani nešlo zastavit. V případě dnes prezentovaného čínského testu vzali 36 různých vozů s různou úrovní ADAS systémů, tedy některá auta měla jen kamerový systém, jiná měla i radary a některá i lidary. Provedli také větší počet testů a to šest různých.

Měli jsme tu i nečínské vozy jako Tesla Model 3 a X, Volkswagen Passat, Mercedes-Benz třídy C, byla zde také pro Čínu určená Toyota bZ3X. Aby to bylo co nejprůkaznější, testy byl prováděny na uzavřené skutečné dálnici, tedy systémy mohly pracovat na silnicích pro které mají mapy, a kde jejich ADAS systémy mohou plně pracovat (některé systémy mají jen výčet vybraných silnic, na kterých fungují). Umělé překážky byly sice relativně "měkké" (měkčí než to, do čeho by narazily v reálu), ale i tak některé vozy natolik selhaly a narazily do nich v tak vysokých rychlostech, že už nemohly pokračovat v dalších testech. Např. Mercedes-Benz si odrovnal svůj radar. A výsledky mohou být pro mnohé překvapivé. Mnohými kritizovaná Tesla s čistě kamerovým řešením totiž ostatní značky výrazně překonala.

Jedním z testů byl náhlá překážka na dálnici ve dne. Dodávka, přes kterou nebylo moc vidět, náhle uhne doleva, poněvadž je před ní stojící auto, jenže levý pruh je plný dalších vozů, takže není kam uhnout. Zásadní problém mnoha vozů je to, že se nedokázaly rozhodnout, co vlastně učinit. Nemálo z nich se snažilo uhnout doleva, jenže kvůli dalším autům to nešlo, takže až poté se [a to hodně pozdě] rozhodly brzdit. V testu mnohdy selhala i technikou prošpikovaná auta včetně vlajkových lodí s největším počtem senzorů. Přitom tohle byl test, ve kterých bychom čekali, že běžné ADAS systémy neselžou.

Druhý test představoval mírně odlišnou situaci, mírnou zatáčku a v ní uzavírka. Levý pruh opět plný aut. Rovněž zde bylo dost selhání a spousta aut se neobtěžovala nějak reagovat na značky. Noční test s uzavírkou do jednoho pruhu a stojícím nákladním vozem v tom otevřeném, přičemž zde zbylo ještě trochu místa na projetí, byl rovněž dost náročný. Málokterý vůz reagoval na značku ohledně blížících se prací na silnici nebo na značku snížení rychlosti. Některé z nich projely nákladním vozem a došlo až k rozbití předního skla. Zajímavé, že mezi nejlepšími tu byly nejjednodušší systémy, tedy ty kamerové. Problém zvládly obě Tesly nebo levnější vozy BYDu na rozdíl od těch dražších. Jenže třeba GAC-Honda P7 si to namířila do uzavírky a srazila i modelového pracovníka, Avatr 12 nejenže mírně lízl náklaďák, ale ještě potom přejel do zavřeného pruhu a byl tak jediným autem, který dokázal narazit na obě strany.

Další noční test se soustředil na detekci neosvětleného vozu na dálnici po nehodě, přičemž tento vůz stál napříč oběma pruhy s možností se vyhnout doleva kolem svodidel. Také zde obě Tesly dokázaly zastavit. U některých aut se objevil opětovně problém s tím, že překážku sice detekovaly, ale nedokázaly se rychle rozhodnout, jak řešit situaci. Některé třeba i brzdily dostatečně brzy, ale málo, a tak do překážky narazily jen kvůli nízkému aplikovanému brzdnému účinku. Velmi dobře dokázaly Tesly detekovat i auto, které člověku náhle vjede do pruhu, což není neobvyklá situace u přípojných pruhů, kdy se řidiči nedívají do zpětných zrcátek, nebo špatně odhadnou rychlost přijíždějících vozidel. Zatímco obě Tesly to zvládly bez potíží, Mercedes tímto autem projel jako nůž máslem. Poslední test simuloval divočáka běžícího přes dálnici a zatímco Model X od Tesly to zvládl, Model 3 nikoli.

Ve výsledku se žádnému vozu nepovedlo splnit všech 6 testů bez potíží. Suverénně nejlepší ale byly obě Tesly s 5 úspěšnými Testy (Model X nezvládl uzavírku ve dne, Model 3 divočáka). Další vozy byly až s pouhými 3 úspěšnými testy, a to Xpeng G6, Aito M9, Luxeed R7 a Denza Z9 GT EV. Nicméně se ukazuje, že i v rámci značek jsou obrovské rozdíly. Různé počty a typy senzorů, se kterým software téže společnosti může pracovat jinak, může vést k hodně odlišným výsledkům. A tak např. Xpeng, jehož G6 má 3 body, má u modelu P7+ čistou nulu. Xiaomi, dnes už tradiční výrobce elektroniky, ale nováček na poli elektromobility, si odnesl jen po jednom úspěchu.

Nulu si pak odnáší např. i Mercedes nebo Volkswagen, jimž ani radary nepomohly. A jak bylo vidět, nezřídka nepomohl ani lidar. Ten sice obvykle překážku detekoval brzy, ale když si s tím neví rady software, ani pokročilý hardware nepomůže. A naopak Tesla ukázala, že i kamerové řešení dokáže fungovat dobře, pokud má dobrý software (i když i u něj víme ze zpráv, že dokáže selhat - takových případů vidíme celkem dost i kvůli tomu, že Tesel se už prodalo mnoho milionů a jsou tak mnohem častějšími vozy na cestách než auta nových čínských startupů). Pokud chcete, můžete se podívat na celé video, ale pozor, má 1,5 hodiny. Autoři natočili i test městský, ale o tom zas až příště.