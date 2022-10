Čínský XPeng ukázal létající "auto" X2 v Dubaji při praktické demonstraci

Projektů různých létajících taxi, eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) a dopravních prostředků, které by mohly létat v městech, případně se přetavit do aut, je mnoho . Nemálo z nich jsou spíše fanouškovské pokusy, které jsou značně nepraktické, ale problematice se věnují vážněji i větší společnosti, které trochu více přemýšlí nad tím, jak by to vůbec mohlo fungovat i trochu prakticky. Jednou z nich je čínská elektromobilka. Ta má svou leteckou divizi XPeng AeroHT, která vyvíjí elektrické létající "auto". To nedávno prezentovala v Dubaji.