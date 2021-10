Čipová krize jede dál, Apple vyrobí méně iPhonů, Hyundai si chce čipy dělat sám

Už docela dlouhou dobu se potýkáme s nedostatkem nejrůznějších čipů. Zde na SHW se setkáváme zejména s nedostatkem grafických karet, nicméně problémy jsou dalekosáhlé a čipy chybí v podstatě ve všech odvětvích. Chybí součásti do fotoaparátů, telefonů, aut a mnoho dalšího. Jde to dokonce tak daleko, že automobilka Hyundai si chce čip dělat sama. Jako snad všechny automobilky, i ona byla donucena pozastavit výrobu v některých svých továrnách, protože chyběly důležité elektronické součástky. Aby se tak nedělo i v budoucnu, hodlá si čipy navrhovat sama, jenže palčivějším problémem je spíše jejich výroba (zpravidla jde o levné starší čipy, které se "nechce" vyrábět).



Zde jsou prohlášení firmy poněkud nejasná, protože hovoří o vývoji, což ale není ten zásadní problém dnešní doby. Hyundai si je vědom toho, že vlastní vývoj si vyžádá čas i velké investice, problémem je také to, že v návrhu samotných čipů nemá moc velké zkušenosti. Na druhou stranu je zde možnost toho, že přestane být závislý na standardních dodavatelích čipů, což může být konkurenční výhoda a předpokládá se, že se do vývoj čipů pro auta pustí větší množství automobilek, i když pro mnohé z nich to bude velký problém a strádání v neprobádaných končinách.

Tesla, která Apple. Ten má u TSMC dlouhodobě výsadní postavení, jako první má nejnovější výrobní procesy a také Nedostatkem čipu trpí i, která odložila všechny novinky až na rok 2023 . Mezi postižené firmy dokonce patří i. Ten má u TSMC dlouhodobě výsadní postavení, jako první má nejnovější výrobní procesy a také dosáhl jen na 3% zdražení , zatímco jiné firmy se v některých případech dostaly až na 20 %, nicméně ani jemu se nevyhnul nedostatek čipů. Těch má každý iPhone mnoho, což zapříčinilo i to, že byl nucen snížit odhad produkce z 90 milionů iPhonů 13 pro tento rok o 10 milionů dolů. V tomto případě se to týká čipů od Broadcomu a Texas Instruments. Jenže právě Broadcom si nechává vyrábět čipy např. u TSMC, takže zatímco s čipy Applu od TSMC není větší problém, s čipy Broadcomu pro Apple od TSMC už ano.

