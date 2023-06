CleanSpark věří Bitcoinu a kupuje dalších 12.500 Antminerů S19 XP

Cena Bitcoinu od začátku letošního roku, kdy byla okolo 17 tisíc USD, výrazně vzrostla až ke 31 tisícům. Poté trochu spadla, nyní se pohybuje okolo 27 tisíc a jsou firmy, které budoucnosti Bitcoinu dost věří. Jednou z nich je těžařská firma, která letos nakupovala už několikrát stroje pro těžbu této kryptoměny. V únoru to bylo 20.000 nových Antminerů S19j Pro+, které vyšly jen na 32,3 mil. USD, tedy na 13,15 USD na TH/s po slevách (jinak by šlo o 17,87 USD na TH/s). Všechny tyto stroje byly už zaplaceny. V dubnu se firma rozhodla koupit 45.000 Antminerů S19 XP , za což zaplatí 144,9 mil. USD. To znamená 23 USD na TH/s. Firma by se tak dostala na těžební kapacitu 15,9 EH/s, přičemž cílem pro tento rok je 16 EH/s. Neuplynulo ani čtvrt roku a společnost oznamuje další nákup.