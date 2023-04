CleanSpark kupuje 45.000 Antminerů S19 XP pro těžbu Bitcoinu, chce mít 16 EH/s

Ve světě velkých kryptoměnových těžařských společností chce ještě více prorazit firma CleanSpark. Ta nyní zajišťuje hashrate 6,7 EH/s, což při dnešních cca 338 EH/s znamená 2,0 % celosvětové kapacity. Společnost chce ale svou těžařskou kapacitu výrazně zvýšit, a tak letos v únoru oznámila nákup 20 tisíc zbrusu nových strojů Antminer S19j Pro+ za 43,6 mil. USD (po slevách by měla zaplatit 32,3 mil. USD), tedy 2180 USD na ASIC. To by mělo její hashrate zvýšit o 2,44 EH/s (každý nabídne 122 TH/s a má spotřebu 3355 W). Tyto stroje, které byly v dané době výhodnějšími než Antminer S19 XP, by měly putovat do těžařské farmy ve Washingtonu v Georgii a mají dorazit v srpnu. Nebudou to však jediné nové stroje, které se zde objeví.

Firma totiž nyní oznámila, že do této farmy objednala dalších 45 tisíc strojů. Tentokrát to už budou zmíněné jednotky Antminer S19 XP, které jsou nejefektivnějšími stroji pro těžbu a jejich provoz a cena se během uplynulých dvou měsíců změnily natolik, že se staly z dlouhodobého hlediska výhodnějšími než modely S19j Pro+. Celkově tyto stroje vyjdou na 144,9 mil. USD (3220 USD na stroj). Jsou tedy zhruba o polovinu dražší, ale nabídnou o trochu vyšší výkon 140 TH/s a mají nižší spotřebu 3010 W.

Když to dáme do kalkulačky a budeme předpokládat cenu elektřiny např. 0,05 USD na kWh, pak by rozdíl mezi stroji dělal cca 670 USD ročně na každý kus. Prvních 25 tisíc strojů bude doručeno v srpnu (podobně jako 20 tisíc modelů S19j Pro+), dalších 20 tisíc přijde v září. Celková hashrate společnosti by se tou dobou měla dostat na 15,9 EH/s. Pokud by se celosvětová kapacita nezměnila, firma by tvořila už 4,7 % celého trhu, dá se ale předpokládat, že takové výše nedosáhne. CleanSpark by chtěl mít do konce roku tažební kapacitu přes 16 EH/s.