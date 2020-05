Comet Lake-S se objevují v nabídkách obchodů, co dělají ceny?

Intel se nakonec nerozhodl nikterak snížit cenu svých desktopových procesorů, respektive cenové rozpětí. To zůstává víceméně stejné, ale zákazník za své peníze dostane více muziky, neboť Core i9 už nebudou mít osm, ale rovnou deset fyzických jader a řady Core i7, i5 a i3 s veškerými svými procesory bez výjimky budou podporovat Hyper-threading.

Prostě a jednoduše to znamená, že Comet Lake-S nabídnou především výrazně vyšší celkový výkon pro aplikace schopné využívat více vláken. Díky mírně vyšším taktům ale přijde i rovněž mírné zvýšení jednovláknového výkonu, ale od toho rozhodně nemůžeme očekávat třeba nárůst o 40 % , jaký dokáže zařídit prostá aktivace technologie Hyper-threading.

To bude pak znamenat, že starší Coffee Lake nástupem nových modelů ihned ztratí hodnotu a jejich ceny by se měly začít propadat. Jenomže to není vůbec jisté a záležet bude především na tom, jak dobře budou nové Comet Lake pro desktopy dostupné. Pokud budou mít na trhu sice příznivé ceny, ale zákazník si je stejně nebude moci koupit, pak ani nebude důvod zlevňovat staré procesory.

Do nabídky prvních obchodů se přitom už dostal vlajkový model Core i9-10900K, který by měl být v ideálním případě nabízen za naprosto stejnou částku, jakou jsme dosud platili za Core i9-9900K. Ale není, i když cena 16.400 Kč nakonec není tak hrozná. Prodejci ale zatím nemají důvod s ní jít dolů, ostatně prodeje ještě neodstartovaly a především pak jde o to, že ceny procesorů Intel šly v poslední době nahoru kvůli oslabené koruně, a průměrná cena procesoru 9900K je tak mírně nad 16 tisíci korun. A právě vzhledem k tomu, že 10900K jakož ani žádný jiný Comet Lake-S se ještě neprodává, není zatím důvod zlevňovat staré modely.

Cena Core i9-9900K by se měla propadnout alespoň na úroveň nového modelu Core i7-10700K, který je již také v nabídce prvních obchodů, a to za cca 12.700 Kč. Půjde totiž o velice podobné procesory s 8C/16T a víceméně stejnými takty. Do koupě ale nakonec může promluvit i cena základní desky, neboť modely se Z390 by mohly být výrazně levnější než nové se Z490, aniž by se zákazník musel nějak trápit tím, že si kupuje už starší zboží. Jistě, nebude moci později přejít na Rocket Lake-S a jeho PCIe 4.0, ale o to asi pramálo lidí bude mít zájem.

Pro herní sestavy může být ještě zajímavý model Core i5-10600K s cenou kolem 8.700 Kč s daní, anebo možná spíše model Core i5-10400F, který vypadá mnohem výhodněji. Má sice nižší takty a postrádá integrovanou grafiku, ale zato bude k dispozici za ceny pod 5 tisíc korun. Půjde tak o přímého soupeře pro AMD Ryzen 5 3600.



