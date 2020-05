Intel Core i5-10400 vs. 9400F v uniklém testu

Je vcelku jedno, zda srovnáváme procesor Core i5-10400 s modelem Core i5-9400F nebo 9400 s integrovanou grafikou, samozřejmě pokud nám nejde právě o ni. Navíc i nový 10400 bude mít na trhu verzi 10400F bez grafiky. Uniklý test se ale týká právě modelů Core i5-10400 a Core i5-9400F.

Na serveru Chiphell se objevil nyní už nedostupný test od jistého uživatele 'Trailing to Fantasy City', respektive alespoň tak zní překlad jeho skoro indiánského jména v podání Google Translate.

Intel Core i5-9400F Intel Core i5-10400 Výrobní proces 14nm 14nm Jádra/vlákna 6 / 6 6 / 12 Základní takt 2,9 GHz 2,9 GHz Turbo 4,1 GHz 4,3 GHz Smart Cache 9 MB 12 MB iGPU None UHD 630 TDP 65W 65W

Srovnání obou procesorů je snadné. Oba mají stejnou architekturu a vyrobeny jsou víceméně stejným procesem, který v případě nového modelu můžeme označit za 14nm+++, ale je otázka, zda Intel vůbec provedl nějaké změny, které by změnu označení dokázaly ospravedlnit.

Hlavní věc je ta, že nové modely Core i5 už mají Hyperthreading, čili 12 logických jader a vedle toho můžeme očekávat mírný nárůst taktu. Základní takt zůstal stejný, ovšem o ten stejně nejde a bohužel už se nedozvíme podrobnou konfiguraci turba, kterou Intel už neuvádí. To silně naznačuje, že nové procesory se mohou chovat velice rozdílně v závislosti na kvalitě napájení a chlazení, což ostatně napovídají i informace o jejich vysoké spotřebě, ale to bude platit spíše pro 10 a 8jádrové modely.

V jedné, vodotisky trošku pochroumané tabulce máme výsledky, dle nichž se potvrzuje ten předpoklad, že tu bude velký rozdíl zvláště ve vícevláknové zátěži, jak ukazují třeba skóre ze Cinebench. Jde o velice slušný více než 40% nárůst, přičemž v případě jednoho vlákna to je cca 7 až 9 procent, ale ani to není špatné vzhledem k tomu, že takt dle specifikací vzrostl přinejlepším jen o 5 procent. Naznačuje to, že nový procesor si může udržet vyšší takt déle, ale na druhou stranu se koukáme zatím jen na skoro anonymní testy, takže si počkejme ještě na recenze.

Na ty je ale ještě čas do 27. května, takže do té doby se jistě čirou "náhodou" dostanou na web i další testy.

