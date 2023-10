Commandos: Origins vyjde v roce 2024 a bude obsahovat všech 6 původních hrdinů

Když se objevil v roce 1998 první díl této série z prostředí 2. světové války s názvem Commandos: Behind Enemy Lines, šlo o první hru žánru RTT (Real-time tactics), kdy ovládáte skupinu postav, z nichž každá disponuje unikátními schopnostmi, zatímco se události odehrávají v reálném čase. Díky tomu, že hra nabízela něco zcela nového, si získala hodně fanoušků. Záhy vyšel v roce 1999 samostatný datadisk Commandos: Beyond the Call of Duty a v roce 2002 pokračování Commandos 2: Men of Courage, které lze považovat za vrchol série. V roce 2003 sice ještě vyšel další díl Commandos 3: Destination Berlin, jenže ten už byl pro fanoušky spíše jen zklamáním.

Pak se dlouho nic nového z této série neobjevilo a až v roce 2020 vyšel HD remaster 2. dílu a v roce 2022 také HD remaster 3. dílu. Ale už nějakou dobu se mluvilo o tom, že se připravuje nový díl, který teď vydavatelství Kalypso Media oficiálně oznámilo coby Commandos: Origins od vývojářů z Claymore Game Studios.

- screenshoty připravované hry Commandos: Origins, pro zvětšení klikněte -

6 původními hrdiny (Green Beret, Sapper, Sniper, Driver, Marine, Spy) a nabídne více než 10 misí odehrávajících se v kulisách 2. světové války od Arktidy až po pouště v Africe. Jak už název napovídá, nový díl bude zaměřený na počátek vzniku této skupiny, takže půjde o prequel k událostem prvního dílu. Hra vyjde v roce 2024 pro PC ( Z dosavadních informací o hře víme, že se v ní setkáme se všemi(Green Beret, Sapper, Sniper, Driver, Marine, Spy) a nabídne více než 10 misí odehrávajících se v kulisách 2. světové války od Arktidy až po pouště v Africe. Jak už název napovídá, nový díl bude zaměřený na počátek vzniku této skupiny, takže půjde o prequel k událostem prvního dílu. Hra vyjde v roce 2024 pro PC ( Steam EGS ), Xbox Series S|X a PS5. Zde se můžete podívat na první trailer:









Na úspěch prvních dvou dílů série Commandos se v rámci žánru RTT snažili navázat i jiní vývojáři, z čehož stojí za zmínku především Desperados: Wanted Dead or Alive z roku 2001 a Robin Hood: The Legend of Sherwood z roku 2002. Nicméně tento žánr je tak moc specifický, že oslovuje poměrně malou cílovou skupinu, takže brzy namísto jeho dalšího rozvoje následoval přesný opak a nové hry tohoto typu přestaly vznikat. Až po dlouhých letech v roce 2016 vyšel nový zástupce s názvem Shadow Tactics: Blades of the Shogun z prostředí feudálního Japonska od vývojářů Mimimi Games.